Rulomatik Kurulduğu Günden Bu Yana Küresel Ticaret Gücü İle Çalışıyor!

9 yıl önce kurulmuş olan Rulomatik üretim gücü açısından dünyada kendini kanıtlamış bir firma haline gelmeyi hedefliyor.

9 yıl önce kurulmuş olan Rulomatik üretim gücü açısından dünyada kendini kanıtlamış bir firma haline gelmeyi hedefliyor. Öyle ki firma temassız kredi kartları, personel kartları, madeni paralar, akıllı kartlar ile çalışabilen mikro işlemci seçimleri ve yüksek performanslı otomatlar üreterek Dünya üzerinde bu ürünlerle büyük ilgi görmektedir.

Rulomatik özellikle temassız bir şekilde işlem sağlayan otomatları ile COVİD-19 sürecinde Türkiye'de ve dünyada ürünleri ile büyük ilgi gördü ve dünya pazarında etkili oldu. Ayrıca yurt dışındaki distribütörleri de markayı büyütmek ve kar elde etmek için harekete geçti.

Rulomatik Yer Aldığı Tüm Projelerde Büyük İlgi Gördü

Rulomatik zengin ürün yelpazesi ile hizmet vermeyi değil aynı zamanda ekolojik dengeyi sağlayabilmek için topluluklara katkı sunmayı hedeflemektedir. Global iş ortakları ile birlikte iş organizasyon yapısına katkı sağlayacak ürünler sunmayı hedeflemektedir. Üstelik bu ürünlerin akılcı ve uygun maliyetli olması, enerji ve kaynak tasarrufu ile üretilmesi hedeflenerek oluşturulması büyük ilgi görmektedir. Çevre dostu seçenekler oluşturan marka tek kullanımlık ürünler için de otomatik satış makinesi ile satın alma imkânı sunmaktadır. Özellikle araç tutkunlarına tek kullanımlık alternatiflerle hav ve iz bırakmayan mikro fiber bezler sunmaktadır. Çevreye gereken hassasiyeti göstererek yolunda ilerleyen marka Dünya üzerinde de başarısını kanıtlıyor.

Rulomatik Kapasitesini Giderek Yükseltiyor

Rulomatik gelişen teknolojiler ve üretmiş olduğu ürünlerle ilerleyişini hızlı bir şekilde sürdürürken aynı zamanda üretim tesisinde ve depolama alanlarında da kapasite artırma yönünde ilerliyor. Çevreye ve insan sağlığına özen gösteren marka bu kritere uygun ürün oluşturmaktadır. Ürettiği ve geliştirdiği her bir ürün için sektöre ve müşterilerine sağladığı katkı ile projelerini sunmaktadır. Kısa bir süre içerisinde Otomatsan’ın Rulomatik markası hem projelere hem de strateji planlaması ile dünya markası haline gelmeyi hedeflemektedir.