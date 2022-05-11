Petrol
107.02
4.45%
Euro
16.18
0.61%
Dolar
15.30
0.38%
Altın
910.04
0.84%
Borsa
2448
-1.69%
Bitcoin
501.777
1.77%
BTXN Coin
12.51
-15.58%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Rumların torunları, Niğde'de dedelerinin yaşadığı yerleri gezdi

    Mübadelede döneminde Niğde'den Yunanistan’a göç eden Rumların torunları, dedelerinin yaşadıkları yerleri ziyaret etti.
    • 11.05.2022 - 16:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rumların torunları, Niğde'de dedelerinin yaşadığı yerleri gezdi

    1924 yılındaki mübadelede Yunanistan'a göçen Rumların torunları, akrabalarının yaşadıkları Niğde'nin Konaklı beldesi, Ovacık ve Uluağaç köyüne geldi.

    Yunanistan’ın Selanik kentinden gelen 51 kişilik kafile, ilk olarak Ovacık köyünde bulunan kilise cami ve manastırı gezdi.

    Atalarının yaşadığı mekanları gezdiler

    Kafile daha sonra Uluağaç köyü ve Konaklı beldesindeki dedelerinin yaşadığı yerleri ziyaret etti.

    Tur rehberi Ekrem Hacı Hassan, "Genel olarak Kapadokya turu yapıyoruz. Yunanistan’ın Selanik şehrinden gelen 51 kişilik grubuz. Ataları daha önce buralarda yaşamış. Bu vesileyle atalarının yaşamış olduğu bölgeyi de köyleri de ziyaret ediyoruz” dedi.

    Her yıl geliyorlar

    DHA'nın haberine göre evinin bahçesinde Rumlardan kalma küçük bir manastır bulunan köy sakini Hacer Alper de, "Yunanistan’dan her yıl geliyorlar. Bizim bahçemizde bulunan yer onların manastırıymış. Rumlar gidip de buralar kalınca kayınpederimin eline geçmiş. Burayı fazla kullanmazlarmış. Ben eşimle bakım yaptım. Eskiden torunları, yakınları değil de gerçekten burada yaşayanlar gelirdi" diye konuştu.

    Rumların torunları, Niğde de dedelerinin yaşadığı yerleri gezdi #1

    Rumların torunları, Niğde de dedelerinin yaşadığı yerleri gezdi #2

    Rumların torunları, Niğde de dedelerinin yaşadığı yerleri gezdi #3

    Rumların torunları, Niğde de dedelerinin yaşadığı yerleri gezdi #4

    Rumların torunları, Niğde de dedelerinin yaşadığı yerleri gezdi #5

    Rumların torunları, Niğde de dedelerinin yaşadığı yerleri gezdi #6

    Rumların torunları, Niğde de dedelerinin yaşadığı yerleri gezdi #7


    İlginizi Çekebilir

    Bartın'da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga kamerada
    3. Sayfa

    Bartın'da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga kamerada

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!

    Meral Akşener: Türkiye'de doğumlarla 2053 yılında 35 milyon Suriyeli olacak
    Gündem

    Meral Akşener: Türkiye'de doğumlarla 2053 yılında 35 milyon Suriyeli olacak

    Görüş Bildir