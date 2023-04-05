Rus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistlere kapılarını açan turizm şehri Antalya’nın uzaydan fotoğrafı çekildi. Rus kozmonot, bu kare "harika sıcak şehir" mesajıyla beğeniye sundu.

AA

Türkiye’de tatil denilince güney kıyıları her zaman ön plana çıkıyor…

Özellikle Antalya, bunun başını çekiyor.

Cennet gibi koyları, sıcak iklimi, temiz denizi ile milyonlarca turisti çeken Antalya, her yıl turizm rekorlarını da kırarak, tanımlamalarının hakkını veriyor.

Rus kozmonot, Antalya'yı paylaştı

Daha çok Rusların uğrak yeri olan kent, son birkaç sezondur başka ülkelerin de gözbebeği durumunda.

6 ay boyunca sahilleri cıvıl cıvıl olan şehir, bu sene de misafirlerini ağırlamak artık gün sayıyor.

Şehre aşina olan Rus kozmonot Oleg Artemyev, Antalya'nın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaştı.

"Bu harika şehrin uzaydan nasıl göründüğünü merak ettiniz mi?"

Artemyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz kıyılarında ve Türkiye'nin güneyinde, misafirperver bir tatil şehrinin bulunduğunu yazdı.

Çok sayıda Rus turistin de burayı ziyaret ettiğine işaret eden Artemyev, “Güneşin tadını çıkarırken bu harika sıcak şehrin uzaydan nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Şu anda eşsiz bir fırsatınız var. Baylar ve bayanlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Antalya!” ifadelerini kullandı.