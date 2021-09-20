Rus şinitzeli: Tavuk Kievski tarifi

MasterChef'te haftanın ilk yemeği Ruslara özgü bir lezzet olan Tavuk Kievski oldu. Seyirciler "Kievski nedir, nasıl yapılır? Kievski malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt arıyor. İşte tarifi...

MasterChef yarışmasında haftanın kaptanlık mücadelesi için kollar sıvandı.

Şefler yarışmacılardan dışı çıtır içi sulu en iyi Tavuk Kievski tarifini yapmalarını istedi.

Geleneksel bir Rus yemeği olan tavuk kievski, bir tür içli köfteye benzer ve tavuğun beyaz etiyle yapılır. İçerisinde taze otlar ve sarımsakla harmanlanmış tereyağı saklayan bir lezzettir.

Tarifi denemek isteyen izleyiciler, Tavuk Kievski nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir merak ediyor. İşte geleneksel tarifiyle Tavuk Kievski malzemeleri ve yapılışı...

TAVUK KİEVSKİ MALZEMELERİ

2-3 diş sarmısak

1 çimdik tuz

2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

6 çorba kaşığı yumuşatılmış tereyağı

4 adet tavuk göğüs (derisi alınmış ve yarım cm kalınlığına inceltilmiş)

1 çay bardağı un

1 çay bardağı galeta unu

2 adet yumurta (çırpılmış)

karabiber

tuz

kızartmak için sıvı yağ

MASTERCHEF TAVUK KİEVSKİ TARİFİ

Tereyağı oda sıcaklığına getirin. Maydanoz ve tarhunu incecik kıyın. Sarımsakları ezin. Tereyağ, otlar, sarımsak, karabiber ve tuzun yarısını iyice harmanlayın.

Tavuk göğüslerine keskin bir bıçak yardımıyla cep açın.

Açtığınız ceplerin içine tereyağlı karışımdan bolca koyun ve tavuk göğüslerini kürdan yardımıyla tekrar tutturun.

Kızartma yağını kızdırmaya başlayın.

Unu bir tabağa yayın ve tuzun geri kalanıyla harmanlayın. Yumurtayı çukur bir tabakta çırpın ve ekmek kırıntılarını da başka bir tabağa yayın.

Tavukları önce una sonra yumurtaya en son da bolca ekmek kırıntısına bulayın.

İyice kızmış yağa tavukları atın. Her iki yüzü de koyu altın sarısı olana dek kızartın.