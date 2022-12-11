Ruslardan Uludağ'a yoğun ilgi

Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı Uludağ'da, 15 Aralık'ta sezonu açıyor. Ukrayna savaşı nedeniyle vize problemi yaşayan Rus turistler rezerve yaptırmaya başladı.

Türkiye’nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sezona hazırlanıyor.

Bursa'nın dünyaca ünlü kayak merkezi 15 Aralık'tan itibaren tatilcileri ve kayakseverleri ağırlamaya başlayacak.

Ruslardan yoğun ilgi

Her yıl yerli ve yabancı turistin rağbet gösterdiği turizm bölgesinde, bu yıl savaş mağduru Rus vatandaşlarından da rekor bir ilgi bekleniyor.

Ukrayna savaşı nedeniyle vize problemi yaşayan Rus turistler şimdiden rezerve yaptırmaya başladı.

Yılbaşında gecelik fiyat 17 bin 200 TL

DHA'nın aktarımına göre; sezonda konaklama ücretleri, özellikle yılbaşı ve sömestr tatillerinde 9 bin liraya kadar çıkıyor.

Yılbaşı için ise 2 günlük hazırlanan paket programda 2 kişilik odanın gecelik 17 bin 200 TL'den müşteri beklediği Uludağ'a, çoğunlukla Orta Doğu ülkelerinden ilgi oluyor.

"Ağırlıklı olarak Rus ve Arap turistleri bekliyoruz"

Bu sezonun iyi geçeceğini düşündüklerini belirten turizm sektörüsü temsilcisi Murat Saraçoğlu, "Uludağ hem ülkemizde hem de dünyada önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Oteller, acenteler, rehberler olarak biz de hazırlıklarımızı tamamladık. Kar da yağmaya başladı. Bu sene yabancı misafir olarak, ağırlıklı olarak Rus ve Arap turistleri bekliyoruz. Yapılan tanıtım çalışmalarından sonra Uludağ’a yeni ülkelerden de gelenler olmaya başladı. Örneğin Avrupa’dan, Polonya’dan rezervasyonlar almaya başladık. Bu dönem kış turizminin iyi geçeceğine inanıyoruz.” dedi.

"Türkiye’de konforlu ve kaliteli bir tatil anlayışı var"

Ukrayna savaşı nedeniyle Rus turistlerin vize problemi yaşadığını belirten Saraçoğlu, “Savaşın Türkiye turizmine olumlu bir yansıması oldu. Şöyle ki; Rusya'dan turistler Avrupa ve dünyanın birçok ülkesine kabul edilmemeye başladı. Vize problemleri yaşanmaya başlandı. Bu nedenle Rus turistlerin kolay ulaşabileceği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Rusya ile olan iyi ilişkilerimiz ve coğrafi yakınlık nedeniyle tercihleri, Türkiye oluyor. Türkiye’de konforlu ve kaliteli bir tatil anlayışı var.

Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden de talep var. Katar’da devam eden Dünya Kupası var. Körfez ülkeleri şu an oraya yönelmiş durumda ancak bu ülkelerde kış mevsimi yaşanmadığı için kış turizmine önem veriyorlar. Uludağ’da Araplar tarafından yoğun talebin olduğunu söyleyebiliriz. Artan maliyetler nedeniyle Uludağ'daki ücretler de arttı. Ancak her bütçeye uygun bir otel olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.















