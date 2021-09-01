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    Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sıra Filenin Efeleri'nde..

    Filenin Efeleri, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Rusya ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Peki, "Rusya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?"
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 14:37
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    Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sıra Filenin Efeleri'nde..

    Filenin Efeleri, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor.

    1-9 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlar için hazırlıklarını tamamlayan Filenin Efeleri, grup maçları için Finlandiya'ya gitti.

    C Grubu'nda yer alacak olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

    Filenin Sultanları'nın ardından Filenin Efeleri'ne destek vermek isteyenler ise Rusya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Rusya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    RUSYA-TÜRKİYE ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    2 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma Tampere'de, Hakametsa Arena Stadyumu'nda oynanacak.

    Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sıra Filenin Efeleri nde.. #1

    RUSYA-TÜRKİYE ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI HANGİ KANALDA?

    A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk grup maçı olan bu karşılaşma, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Voleybolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

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