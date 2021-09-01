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Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sıra Filenin Efeleri'nde..

Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sıra Filenin Efeleri'nde..

Filenin Efeleri, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Rusya ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Peki, "Rusya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?"