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- Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sıra Filenin Efeleri'nde..
Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sıra Filenin Efeleri'nde..
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 14:35
- Güncelleme : 01.09.2021 - 14:37
Filenin Efeleri, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor.
1-9 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlar için hazırlıklarını tamamlayan Filenin Efeleri, grup maçları için Finlandiya'ya gitti.
C Grubu'nda yer alacak olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları'nın ardından Filenin Efeleri'ne destek vermek isteyenler ise Rusya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Rusya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
RUSYA-TÜRKİYE ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma Tampere'de, Hakametsa Arena Stadyumu'nda oynanacak.
RUSYA-TÜRKİYE ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI HANGİ KANALDA?
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk grup maçı olan bu karşılaşma, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Voleybolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.