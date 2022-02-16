Rusya-Ukrayna gerginliğ, Türk turistlerin Ukrayna gezilerini durdurdu

İki ülke arasında yaşanan savaş gerginliği, turizmi de etkiledi. Ukrayna'yı sık tercih eden Türk turistler, Rusya ile yaşanan gerginliğin ardından ziyaretlerini durdurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş gerginliği, birçok sektör gibi turizmi de etkisi altına aldı.

Kimliğin yeterli olması nedeniyle seyahat için Ukrayna'yı sık tercih eden Türk turistler, tercihlerini değiştirdi.

Ukrayna'ya giden turist sayısında ani bir düşüş yaşandı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne (TURSAB) göre, Türk turist sayısı yılbaşında yaklaşık 7 bin kişi iken, Şubat ayında bu sayı sıfıra düştü.

GEÇEN YIL 200 OLAN SATIŞ BU YIL 75'E DÜŞTÜ

Seyahat acentelerinde de durum farksız. Ukrayna ve Rusya'ya turlar düzenleyen seyahat acentesi, geçen yıl Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yaklaşık 200 kişiye tur paketi satarken bu yıl satışlar yalnızca 75'i buldu. Ocak ve Şubat ayında satın alınan tur paketleri ise savaş gerekçe gösterilerek iptal edildi.

“YILBAŞINDA 7 BİN KİŞİ GÖNDERDİK, ŞİMDİ İSE SIFIRA DÜŞTÜK"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Eski Sovyet Ülkeleri Sorumlusu Kemal Ertem, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik nedeniyle turların hepsinin iade edildiğini ya da ileri tarihe ertelendiğini belirterek, "Türk turistlerin Ukrayna'ya seyahatleri pandemi dönemine rağmen hiç durmamıştı. Seyahatlerin şu zamana kadar sıfıra düştüğü hiç görülmemişti. Artık satılan turların da iadesini yapmaya başladık. İnsanlar haliyle savaş söylentilerinin olduğu topraklarda seyahat etmek istemiyorlar. Türkler, Odessa'ya ve Kiev'e gitmeyi tercih ediyorlardı. Buraların tercih edilmesinin sebebi vizesiz ve pasaportsuz seyahat imkanının olmasıydı. Normalde Ukrayna turları 12 ay devam ederdi, yolcular yazın da giderdi, diğer dönemlerde ise Lviv, ve Kiev tercih edilirdi. Odessa yolcusu hiçbir zaman sıfıra düşmezdi. Yılbaşında yaklaşık 7 bin kişiyi Kiev'e, Lviv'e ve Rusya'ya gönderdik. Şimdi ise eksiye düşüyoruz çünkü satılan turları da iptal ettik. Yolcular, turlarını Nisan ayının son günlerine erteliyor. 15 Mart'a kadar olan turların hepsi ya iptal oldu ya da tarihleri değiştirildi. Örneğin; 100 rezervasyon varsa tamamı ya iptal etti ya da tarih değişikliği yaptırdı. Türklerin oraya seyahat etmesi için tam bir barış ortamının sağlanması lazım. Başka türlü söylentiler çerçevesinde kimse oraya seyahat etmek istemez." diye konuştu.

SATIŞLARDA YÜZDE 75 DÜŞÜŞ

Ukrayna ve Rusya'ya turlar düzenleyen seyahat acentesinin yetkilisi Murat Çelen ise, "Biz toptancı halinde işlem yapan bir turizm acentesiyiz. Bu şekilde olması sebebiyle 2015 yılından bütünle kadar yapılmış olan Rusya ve Ukrayna seyahatlerinde, TURSAB kayıtlarında en başı çeken acente olarak biz varız. Savaş söylentisinden çok etkilendik, yüzde 75 seviyesinde bir eksi rakamlara düştük. Halden alınmış olan ürünleri insanlar artık pazarlayamıyorlar. Bunun sebebi ise savaş. Bu savaşla ilgili eksiye düştüğümüz rakamlar sadece bu dönemde olmadı ama bu dönemde oldukça zararlı bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. Geçen yılın Aralık, Ocak ve Şubat aylarına baktığımızda yaklaşık 200 kişiye tur paketi satmışız ama bu yıl satışlar 50 ile 75 kişi arasında kaldı. Bu 50 ile 75 kişi, Ocak ve Şubat ayında satın almış oldukları ürünlerin yarısını iptal etti. Yurtdışına, otellere ve rehberlere yapmış olduğumuz ön ödemeler maalesef orada kaldı. Yüzde 75'e yakın iptal ve iade oldu. Finansal açıdan geçen yıl ile kıyaslarsak yüzde 60'a yakın zararımız oldu." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya turlar düzenleyen seyahat acentesinde müşteri temsilcisi olarak çalışan Vladyslava Pospyelova da müşterilerin korktuklarını belirterek turlarını iptal ettiklerini ifade etti.