Rusya ve Ukraynalı turistlerin yerini Ortadoğu ve Balkanlar'dan gelenler alacak

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan dolayı turistler rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Bodrum'daki turizmciler ise yerli turist ile Ortadoğu'dan ve Balkanlardan gelecek turistlere yöneldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, turizmi olumsuz etkiledi. Turizme olan etkisi ise turistlerin rezervasyonlarını iptal etmeye başlaması ile ortaya çıktı.

Bu durum karşısında yeni rota belirleyen turizmciler ise Ortadoğu ve Balkanlar'dan gelecek olan turistlere yöneldi.

Yerli turist dahil olmak üzere Ortadaoğu ve Balkanlar'dan gelecek olan turistler için hazırlanmaya başlayan turizmciler, Rusya ve Ukrayna'dan umudu tamamen kesti.

Turizmci Recai Çakır yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna’yı bu sene 10 milyon turist diye düşünüyorduk. Maalesef 1 ay önce başlayan Rusya - Ukrayna krizi birdenbire bizi sarstı." dedi.

"BU SENE İYİ BİR SEZON BEKLİYORDUK"

Turizmci Recai Çakır yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"2016 yılındaki büyük krizden sonra 2017, 2018 toparlanma yılı oldu. 2019 yılında ise 55 milyon turistle yaklaşık 35 milyar doları yakalamıştık. Tam 55, 60 milyar dolara çıkacağız derken maalesef pandemi krizi ile karşılaştık. 2 yıllık pandeminin getirmiş olduğu etkiyle turizm yüzde 70 daraldı.

Geçtiğimiz sene bunun yarısını tolere ettik. Bu sene çok iyi bir sezon bekliyorduk. Özellikle pandeminin etkilerinin azalması, Avrupa'dan Türkiye’ye gelen uçaklara ülkelerinin izin vermesi geçen sene 5 milyon bandından Rus turist ağırladık. 2 milyon Ukrayna’dan turist geldi. Rusya ve Ukrayna’yı bu sene 10 milyon turist diye düşünüyorduk.

Maalesef 1 ay önce başlayan Rusya - Ukrayna krizi birdenbire bizi sarstı. 10 milyon kayıp turist söz konusu olabilir. Ukrayna’dan çok zor görünüyor turist gelmesi belki gelirse üst düzey zengin kesimi gelebilir.





"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDI"

Rusya’da da orta sekmende daraldı. Parası yüzde elli düşüş yaşadı. Rusya’nın alım gücünde ciddi bir zayıflama oldu. 2 ya da 3 milyon turist ilişkilerimiz nedeniyle Rusların gidebilecekleri en fazla 5 noktadan biriyiz.

Avrupa tamamen ambargo koydu ve uçak kaldırmıyorlar. Rusların gideceği en yakın, en uygun destinasyon ve en lüks destinasyon biz olduğumuz için Rus ziyaretçilerin Türkiye’yi tercih edecektir diye düşünüyorum. Müzakerelerin Türkiye’de olması çok önemliydi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan büyük bir iş başardı. En azından ateşkesin ilk adımları Türkiye’de atılmış oldu. Hızlı bir şekilde ateşkes olup dünya barışı tekrar sağlanırsa Rusya’nın da önü açılacakmış gibi düşünüyorum. Rusların 3 tane önemli problemi var. Konulan ambargolar, özelikle para sistemleri uluslararası düzeyde işlem göremiyor.





"İSRAİL VATANDAŞLARI TÜRKİYE'YE GELECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Biz onlardan petrol ve doğalgaz alıyoruz burada devlet devreye girerek takas yöntemiyle sağlaya bilir. Devalüasyon olduğu için orta kesimin bu sene Türkiye’ye gelmeyeceğini iç turizme yöneleceğini düşünüyorum. Ben Rusya’yı çok iyi bildiğim için iç pazarda Türkiye’den daha pahalı satış yapacaklar. Türkiye rol model olarak bu krizi iyi yönetti.

Hem Ukrayna’ya hem de Rusya’ya karşı barış içinde olmalarını sağlamaya çalıştı, aracılık etti. Boş kalan 6 milyon turistin yerine yeni turistler koyacağını düşünüyorum. Özellikle Ortadoğu pazarı şu anda Türkiye’ye çok ilgilidir.

İsrail’le yapılan anlaşma ile çok uzun zamandır Türkiye’de tatil yapmıyorlardı, onlar Türkiye’ye gelecek diye düşünüyorum. İran var çok önemli bir market, çok hemen sınırımızda. Bu marketlere yöneleceğiz.

Bir de Polonya, Çekoslovakya, Slovakya bölgeleri ve Balkan ülkelerinin çok ilgisi olacağını düşünüyorum. Türkiye aynı anda 4 mevsimi yaşayan, bir tarafta kayak yaparken diğer tarafta denize girip yazı yaşadığın bir ülke."