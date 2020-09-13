Rusya'da 39 bin yıllık mağara ayısı mumyası bulundu

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutistan Cumhuriyeti'nde yaklaşık 15 bin yıl önce nesli tükenmiş bir mağara ayısının mumyası bulundu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha) Cumhuriyeti'nde ren geyiği çobanları, 15 bin yıl önce nesli tükenmiş bir mağara ayısının mumyasını buldu. Bulgunun 39 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendiriliyor.

DON NEDENİYLE CESEDİ İYİ KORUNMUŞ

Siberian Times sitesinin haberine göre, bugüne kadar mağara ayılarının sadece kemikleri bulunduğu için bu keşf, dünya bilimi için gerçek bir atılım olarak nitelendiriliyor. Sibirya’daki sürekli don olayı sayesinde mağara ayısının burun, diş ve kürk dahil olmak üzere tüm iç organları tamamen korunmuş olarak bulundu.

15 BİN YIL ÖNCE NESLİ TÜKENMİŞ

Mağara ayısının kalıntıları, Yakutistan’daki Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi'nde incelenecek. Bilim insanları ayının tam yaşını tespit edebilmek için radyokarbon analizi yapacak.

Mağara ayısı (Ursus spelaeus), Avrasya’da yaşamış ve yaklaşık 15 bin yıl önce nesli tükenmiş tarih öncesi bir tür veya alttür olarak sınıflandırılıyor.