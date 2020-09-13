Dolar
7.4726
0.3208%
Euro
8.8544
0.5564%
Altın
1940.33
-0.3016%
Borsa
1102.7
0.3311%
G. Altın
466.23
0.0139%
Bitcoin
77551.32
-0.0852%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Rusya'da 39 bin yıllık mağara ayısı mumyası bulundu

    Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutistan Cumhuriyeti'nde yaklaşık 15 bin yıl önce nesli tükenmiş bir mağara ayısının mumyası bulundu.
    • AA
    • 13.09.2020 - 22:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da 39 bin yıllık mağara ayısı mumyası bulundu

    Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha) Cumhuriyeti'nde ren geyiği çobanları, 15 bin yıl önce nesli tükenmiş bir mağara ayısının mumyasını buldu. Bulgunun 39 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendiriliyor.

    DON NEDENİYLE CESEDİ İYİ KORUNMUŞ

    Siberian Times sitesinin haberine göre, bugüne kadar mağara ayılarının sadece kemikleri bulunduğu için bu keşf, dünya bilimi için gerçek bir atılım olarak nitelendiriliyor. Sibirya’daki sürekli don olayı sayesinde mağara ayısının burun, diş ve kürk dahil olmak üzere tüm iç organları tamamen korunmuş olarak bulundu.

    Rusya da 39 bin yıllık mağara ayısı mumyası bulundu #1

    15 BİN YIL ÖNCE NESLİ TÜKENMİŞ

    Mağara ayısının kalıntıları, Yakutistan’daki Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi'nde incelenecek. Bilim insanları ayının tam yaşını tespit edebilmek için radyokarbon analizi yapacak.

    Rusya da 39 bin yıllık mağara ayısı mumyası bulundu #2

    Mağara ayısı (Ursus spelaeus), Avrasya’da yaşamış ve yaklaşık 15 bin yıl önce nesli tükenmiş tarih öncesi bir tür veya alttür olarak sınıflandırılıyor.

    Rusya da 39 bin yıllık mağara ayısı mumyası bulundu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir