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Rusya'da sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı

Rusya'da sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı

Ünlü Rus sosyal medya fenomeni, sürekli arızalandığını iddia ettiği lüks aracını boş bir araziye götürerek yaktı. Rus piyasasında değeri 1 milyon 400 bin TL olan araç, alevler içinde kaldı.