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    Rusya'da sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı

    Ünlü Rus sosyal medya fenomeni, sürekli arızalandığını iddia ettiği lüks aracını boş bir araziye götürerek yaktı. Rus piyasasında değeri 1 milyon 400 bin TL olan araç, alevler içinde kaldı.
    • İHA
    • 26.10.2020 - 11:33
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 11:34
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    Rusya'da sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı

    Rusya'nın ünlü sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, uzun süre önce lüks bir araç satın aldı.

    Arızalanan aracı için yetkililerle görüşen Litvin, araçtaki arızanın sürekli tekrarlanmasından şikayetçi oldu.

    Şirketten karşılık bulamadığını iddia eden sosyal medya fenomeni, arkadaşlarından oluşan bir ekiple aracı Moskova'daki boş bir araziye götürdü.

    ARACI YANARKEN MANGAL YAPTI

    Litvin, benzin bidonunu aracından başlayarak yere dökerken, diğer yandan mangal yakarak sosis pişirdi.

    Sosyal medya fenomeni Litvin çakmağı yere atarken, alevler hızla ilerleyerek araca ulaştı.

    Rusya'da sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı VİDEO

    MİLYONLUK ARACI CAYIR CAYIR YAKTI

    Rusya'da piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL civarında olan lüks araç, arazinin ortasında yandı.

    Litvin ise yanında getirdiği Rus yapımı eski bir araca bindi. Marşı basmayan eski Rus aracını arkadaşları iterek çalıştırırken Litvin, aracıyla tarladan ayrıldı.

    YALANCILIKLA SUÇLANDI

    Fenomen Mihail Litvin, lüks aracını yaktığı anların görüntülerini milyonlarca takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

    Görüntüler bazı takipçiler tarafından beğeni alırken, birçok kişi ise Litvin'i şov yapmakla suçladı.

    Sosyal medya kullanıcıları, Litvin'in söz konusu görüntüleri paylaşarak aracın değerinden daha fazla para kazanacağını savundu.

    Öte yandan Rus sosyal medya fenomeni, ülkenin en çok kazanan fenomenleri arasında bulunuyor.

    Rusya da sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı #1

    Rusya da sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı #2

    Rusya da sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı #3

    Rusya da sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı #4

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