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- Rusya'da sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı
Rusya'da sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı
- İHA
- 26.10.2020 - 11:33
- Güncelleme : 26.10.2020 - 11:34
Rusya'nın ünlü sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, uzun süre önce lüks bir araç satın aldı.
Arızalanan aracı için yetkililerle görüşen Litvin, araçtaki arızanın sürekli tekrarlanmasından şikayetçi oldu.
Şirketten karşılık bulamadığını iddia eden sosyal medya fenomeni, arkadaşlarından oluşan bir ekiple aracı Moskova'daki boş bir araziye götürdü.
ARACI YANARKEN MANGAL YAPTI
Litvin, benzin bidonunu aracından başlayarak yere dökerken, diğer yandan mangal yakarak sosis pişirdi.
Sosyal medya fenomeni Litvin çakmağı yere atarken, alevler hızla ilerleyerek araca ulaştı.
Rusya'da sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı VİDEO
MİLYONLUK ARACI CAYIR CAYIR YAKTI
Rusya'da piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL civarında olan lüks araç, arazinin ortasında yandı.
Litvin ise yanında getirdiği Rus yapımı eski bir araca bindi. Marşı basmayan eski Rus aracını arkadaşları iterek çalıştırırken Litvin, aracıyla tarladan ayrıldı.
YALANCILIKLA SUÇLANDI
Fenomen Mihail Litvin, lüks aracını yaktığı anların görüntülerini milyonlarca takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Görüntüler bazı takipçiler tarafından beğeni alırken, birçok kişi ise Litvin'i şov yapmakla suçladı.
Sosyal medya kullanıcıları, Litvin'in söz konusu görüntüleri paylaşarak aracın değerinden daha fazla para kazanacağını savundu.
Öte yandan Rus sosyal medya fenomeni, ülkenin en çok kazanan fenomenleri arasında bulunuyor.