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    Rüyada patronu görmenin anlamları

    Rüya Yorumcusu Emine Akkaya, rüyada patron görmenin ne anlama geldiğini açıkladı. Tek tek detaylara değinen Akkaya, bu rüyaların bazen hayırlı bazen hayırsız olabileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 15:03
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    Rüyada patronu görmenin anlamları

    Astrolog ve Rüya Yorumcusu Emine Akkaya, rüyalarda gördüklerimizi anlamlandırmamız konusunda yardımcı olmaya devam ediyor.

    Rüyalarla ilgili her anlamı detaylandıran Emine Akkaya, patronu rüyada görmenin birbirinden farklı işareti olduğunu söyledi.

    Bu rüyaları sıklıkla görenlerin aydınlanacağı detaylara değinen Akkaya, bilinçaltı oyunlarını gözler önüne serdi.

    Rüyada patron görenler dikkat!

    Emine Akkaya rüyada patronu ile tatlı tatlı konuşan bir kişinin dikkat etmesi gerektiğini, bu durumun memnuniyetsizlik olduğunu söyledi.

    Tatlı tatlı konuşmanın patron tarafından rahatsız olunan konuların dile getirilmesi olduğunu söyleyen Akkaya, sert konuşmanın ise aksine iyi olduğunu söyledi.

    Rüyada patronuna dokunan kişi için yol ayrımı olduğunu söyleyen Emine Akkaya, elini sıkan patronun konum olarak değişim yapabileceğini söyledi.

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    Rüyada patronu görmenin anlamları #1

    Rüyada patronu görmenin anlamları #2


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