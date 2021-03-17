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- Rüyaları kontrol etme tekniği: Lucid Rüya nedir ve nasıl görülür?
Rüyaları kontrol etme tekniği: Lucid Rüya nedir ve nasıl görülür?
- Haber Merkezi
- 17.03.2021 - 16:01
- Güncelleme : 18.03.2021 - 09:36
Rüya; bilinçaltımızın, günlük hayatımızda karşılaştığımız olay ve kişileri farklı şekillerde ve daha yoğun bir biçimde yeniden canlandırmasıdır. Rüyamızda zaman ve mekan algımız bir yok olur.
Ayrıca rüyalar çok kısa sürmesine rağmen beynimiz bu kısa süre içinde olayları çok hızlı bir biçimde kurgular ve bu sayede biz saatlerce rüya görüyormuş hissine kapılırız.
Lucid Rüya, kişinin gördüğü rüya esnasında rüyada olduğunu farketmesi ve rüya gördüğünün bilincinde olmasıdır. Böylelikle rüya sırasında, rüyayı gören kişi gördüğü rüyanın kontrolünü ele alır veya rüyayı sonlandırabilir.
İngilizcedeki adı Lucid Dream olan rüya kontrol etme olayının Türkçe'deki karşılığı, Lucid Rüya, Berrak Rüya veya Rüya Kontrolü'dür.
Peki rüya kontrolü nasıl yapılır? İşte rüya kontrol tekniği: Lucid Rüya..
RÜYA KONTROLÜ ( LUCİD RÜYA) NEDİR?
Lucid rüya yani berrak rüyayı tespit eden ilk kişi Frederick Van Eden'dir. Frederick Van Eden, ilk gördüğü bilinçli rüyayı, en yakın arkadaşının ölümünden hemn sonra yapmıştır.
Bir gece rüyasında ölen arkadaşını görmüş ve "sen ölüsün, o halde bu bir rüya" demesiyle ilk bilinçli rüyayı tespit etmiştir.
Lucid dream terimi ise ilk kez Oxford Psikofizik Enstitüsü'nden parapsikolog Celia Green tarafından dile getirilmiştir.
BİLİNÇLİ RÜYA NASIL GÖRÜLÜR?
Lucid rüyanın uykunun derinliklerinde gerçekleşmesi zordur. Genel olarak "rem uykusu" denilen arada gerçekleşir. Yani uyanmakla uyanmamak arasındaki çizgide rüyayı kontrol etmek oldukça kolaydır. Bunun isteyerek yapabilmek mümkündür fakat birkaç ince detayı vardır.
- Yatağın yanına bir not defteri ve kalem koyulur. Rüya gördükten sonra uyanır uyanmaz, rüyanın akıld kalan kısımları not defterine yazılır. Bu şekilde görülen rüya akılda yer edinir.
- Kişi kendisine bir renk veya bir nesne belirler. Örneğin belirlen rengin mavi olduğu düşünülsün. Kişi rüyadayken mavi renk görürse kendi kendine; "ben rüyada mıyım ?" sorusunu sorar ve çevrede bulunan şeylerin mantıklı işleyip işlemediğini gözlemler
- Lucid rüya görmek isteyen kişi kendisini, lucid rüya göreceğine şartlandırarak uyumaya çalışmalıdır. Uyumaya çalışırken bir nesne veya bir kişi düşünülebilir. Hayal olarak kurulan bu düşünceler uykuya dalarken rüyaya dönüşecektir.
- Uyumadan önce kulaklık takılır ve sevilen bir müzik açılır. Bu müzik, kişiye rüyayı hatırlatan bir müzik olsun. Bu düşünce ile sürekli uykuya dalınırsa ve rüya da uyumadan önce dinlenilen müzik çalarsa, kişi rüyada olduğunu anlayacaktır.
- Eğer bir rüya esnasında uyanılırsa, o rüyaya devam edebilmek için tekrar uyumaya çalışılır. Uyandıktan sonra biraz önce görülen şeylerin rüya olduğu bilindiği için rüyanın kontrolü kişinin eline geçer.