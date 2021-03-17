Rüyaları kontrol etme tekniği: Lucid Rüya nedir ve nasıl görülür?

Rüyaları kontrol etme tekniği: Lucid Rüya nedir ve nasıl görülür?

Rüyalarınızı rüyada olduğunuzun bilincinde ve kontrol tamamen sizde olacak şekilde görebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte Lucid rüya tekniği ile ilgili bilmeniz gerekenler..

Rüya; bilinçaltımızın, günlük hayatımızda karşılaştığımız olay ve kişileri farklı şekillerde ve daha yoğun bir biçimde yeniden canlandırmasıdır. Rüyamızda zaman ve mekan algımız bir yok olur.

Ayrıca rüyalar çok kısa sürmesine rağmen beynimiz bu kısa süre içinde olayları çok hızlı bir biçimde kurgular ve bu sayede biz saatlerce rüya görüyormuş hissine kapılırız.

Lucid Rüya, kişinin gördüğü rüya esnasında rüyada olduğunu farketmesi ve rüya gördüğünün bilincinde olmasıdır. Böylelikle rüya sırasında, rüyayı gören kişi gördüğü rüyanın kontrolünü ele alır veya rüyayı sonlandırabilir.

İngilizcedeki adı Lucid Dream olan rüya kontrol etme olayının Türkçe'deki karşılığı, Lucid Rüya, Berrak Rüya veya Rüya Kontrolü'dür.

Peki rüya kontrolü nasıl yapılır? İşte rüya kontrol tekniği: Lucid Rüya..

RÜYA KONTROLÜ ( LUCİD RÜYA) NEDİR?

Lucid rüya yani berrak rüyayı tespit eden ilk kişi Frederick Van Eden'dir. Frederick Van Eden, ilk gördüğü bilinçli rüyayı, en yakın arkadaşının ölümünden hemn sonra yapmıştır.

Bir gece rüyasında ölen arkadaşını görmüş ve "sen ölüsün, o halde bu bir rüya" demesiyle ilk bilinçli rüyayı tespit etmiştir.

Lucid dream terimi ise ilk kez Oxford Psikofizik Enstitüsü'nden parapsikolog Celia Green tarafından dile getirilmiştir.

BİLİNÇLİ RÜYA NASIL GÖRÜLÜR?

Lucid rüyanın uykunun derinliklerinde gerçekleşmesi zordur. Genel olarak "rem uykusu" denilen arada gerçekleşir. Yani uyanmakla uyanmamak arasındaki çizgide rüyayı kontrol etmek oldukça kolaydır. Bunun isteyerek yapabilmek mümkündür fakat birkaç ince detayı vardır.