Ryan Babel'den kafa karıştıran paylaşım! 'Evime gidiyorum'

Galatasaray'da top koşturan Ryan Babel'in Twitter paylaşımı kafaları karıştırdı. Sarı-kırmızılı ekipte gidecekler listesinde olan Babel, "Evime gidiyorum" dedi.

Galatasaray'da gönderilecek olan futbolcular belirlenirken, Burak Elmas 4 yeni futbolcunun kadroya dahil olacağını söyledi.

Gidecekler istesinde ismi yazılan futbolcular arasında olan Ryan Babel ise kafaları karıştırdı.

Futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, veda ettiğinin sinyalini verdi.

Babel'in sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor ve sarı-kırmızılı kulüpten 2.5 milyon euro garanti maaş alıyor.

RYAN BABEL YOLCU MU?

Ryan Babel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evime gidiyorum" paylaşımını yaparak bir anlamda mesaj gönderdi.

Ryan Babel dün Hatayspor maçının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine güvenilmediğini ima eden bir fotoğraf paylaşmıştı.