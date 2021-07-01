Saat kısıtlamaları bitti mi? Beklenen günler geldi... İşte normalleşme planı 2021

1 yılı aşkın bir süredir tüm dünyanın mücadele ettiği pandemi nedeniyle normal hayata dönüş dört gözle beklenir oldu. Aşılamada rekor kıran Türkiye için ise 1 Temmuz itibariyle yasaklar kaldırıldı.

Türkiye, 1 Temmuz itibariyle dört kademe olarak planlanan normal hayata dönüş sürecinin 3. aşamasını uyguluyor.

Nüfusun üçte ikisi oranında aşılamaya ulaşılması, vaka ve ölüm sayılarında olumlu yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda Bilim Kurulu değerlendirmeleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan 1 Temmuz normalleşme kararları duyuruldu.

Bugün başlayan normalleşmenin nasıl olacağı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Saat kısıtlaması kalktı mı? 1 Temmuz normalleşme planı nasıl, hangi yasaklar kaldırıldı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

İşte 1 Temmuz normalleşme genelgesi detayları..

SAAT KISITLAMASI KALKTI MI?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir hayatımızda olan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemler bugün saat 05.00'te sona erdi. Bu kapsamda sokağa çıkma saatlerinde herhangi bir kısıtlama kalmadı.

NORMALLEŞME PLANI 2021

Bugün başlayan normalleşme ana hatlarıyla şöyle: