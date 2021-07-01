- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Saat kısıtlamaları bitti mi? Beklenen günler geldi... İşte normalleşme planı 2021
Saat kısıtlamaları bitti mi? Beklenen günler geldi... İşte normalleşme planı 2021
- Haber Merkezi
- 01.07.2021 - 12:35
Türkiye, 1 Temmuz itibariyle dört kademe olarak planlanan normal hayata dönüş sürecinin 3. aşamasını uyguluyor.
Nüfusun üçte ikisi oranında aşılamaya ulaşılması, vaka ve ölüm sayılarında olumlu yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda Bilim Kurulu değerlendirmeleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan 1 Temmuz normalleşme kararları duyuruldu.
Bugün başlayan normalleşmenin nasıl olacağı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.
Saat kısıtlaması kalktı mı? 1 Temmuz normalleşme planı nasıl, hangi yasaklar kaldırıldı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.
İşte 1 Temmuz normalleşme genelgesi detayları..
SAAT KISITLAMASI KALKTI MI?
Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir hayatımızda olan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemler bugün saat 05.00'te sona erdi. Bu kapsamda sokağa çıkma saatlerinde herhangi bir kısıtlama kalmadı.
NORMALLEŞME PLANI 2021
Bugün başlayan normalleşme ana hatlarıyla şöyle:
- Hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erdi. Faaliyetlerine ara verilmiş tüm işyerleri ile sinema salonları tekrar açıldı.
- Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı, mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla kısıtlanmayacak.
- Kahvehane, kıraathane gibi işyerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erdi.
- Konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınları yeni bir karar alınıncaya kadar saat 24.00'e kadar yapılabilecek.
- Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.
- Faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek. Hiçbir işyerinde nargile servisi olmayacak.
- Nikâh ve düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan COVID-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek.
- Düğün ve nikahlarda fiziki mesafeye aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek.
- Sünnet, nişan ve kınaya izin verilecek.
- Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyularak izin verilecek.
- Tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verildi.
- 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar da kaldırıldı.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geri dönüldü.