Saatler geri veya ileri alındı mı, alınacak mı? 1 Kasım Türkiye'de saat...

Saatler geri veya ileri alındı mı, alınacak mı? 1 Kasım Türkiye'de saat...

Akıllı telefonlarında uyarı ve saat değişikliği ile karşılaşan vatandaşlar, Türkiye'de saatler geri mi alındı, ileri mi, değişti mi merak ediyor.

Kasım ayının ilk gününde saatlerin değişip değişmediği merak edilen konulardan birisi oldu.

Akıllı telefonların ve teknolojik aletlerin çoğu kendiliğinden saatleri geri alınca yurttaşlar 'saat kaç' sorusunu araştırmaya başladı.

Türkiye'de saatler geri alınacak mı, kış saati uygulaması nedir, saat kaç gibi sorular merak konusu oldu.

Peki saatleri geri alınacak mı? İşte Türkiye'de saat uygulamasına dair detaylar...

SAATLER GERİ Mİ ALINDI?

Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşası her yıl iki defa yaşanıyor. İlk olarak 2016 yılında yürürlüğe giren karar ile bu yıl ve her yıl sabit saat uygulaması devam edecek.

SAATLERİ İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri geri aldı.

Kış saati 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.

TÜRKİYE'DE SAAT

Türkiye'de saatler geri alınmadı ve kış saatine geçilmedi. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.