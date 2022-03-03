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    Şaban ayı 2022: Şaban ayında sırasıyla çekilecek tesbihler

    2 Mart itibariyle başlayan Şaban ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar "Şaban ayı dua ve zikirleri"ni araştırıyor. İşte Şaban ayında okunacak dualar, zikirler ve yapılacak ibadetler.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 16:36
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    Şaban ayı 2022: Şaban ayında sırasıyla çekilecek tesbihler

    İslam alemi, üç aylara ulaşmanın mutluğunu yaşıyor...

    Recep ayının ardından gelen Şaban ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

    Her ayın bir özelliği ve önemi olduğu gibi Şaban ayında çikilecek zikir tesbihleri veya Şaban ayında okunacak duaların faziletleri de vardır. Bu ayda kaza, bela ve hastalıklardan korunmak için bolca tövbe etmeli, sadaka vermeli ve namaz kılınmalıdır.

    Şaban ayı Ramazan ayından önceki ay olması ile de önemlidir. Ramazan'a vesile olan bu ayda eller semaya yükselir, rahmet dilenir, istiğfar edilir.

    Hz. Muhammed "Şaban benim ayımdır." diye buyurmuştur. Bunun yanında "Şaban günahları temizleyendir" diyerek mübarek Şaban ayının sevabını vurgulamak istemiştir. (Keşfu'l-Hafa,2 / 9.)

    Peki Şaban ayında okunacak dualar ve zikirler nelerdir? İşte Şaban ayında yapılacak ibadetler...

    ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

    Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

    Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: Ya Rezzak Celle Şanühü

    Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: Ya Aziz Celle Şanühü

    11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere: Ya Rezzak Celle Şanühü

    21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere: Ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

    Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa: Ya Latîf

    Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa: Ya Azîz

    Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa: Ya Rezzâg tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

    Şaban ayı 2022: Şaban ayında sırasıyla çekilecek tesbihler #1


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