Şaban ayı ne zaman 2022? Şaban ayı başlangıç ve bitiş...

Şaban ayı ne zaman 2022? Şaban ayı başlangıç ve bitiş...

İslam alemi, üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İçerisinde Berat Kandilini barındıran mübarek Şaban ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tarihleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı takvimine göre üç aylar 2 Şubat tarihinde başladı.

İlk ay olan Recep ayının ardından sıra Şaban ayına gelecek. Şaban ayının ardından ise on bir ayın sultanı ramazan başlayacak.

Müslüman alemi için önemi büyük olan üç aylardan Şaban ayı içerisinde Berat Kandili de bulunuyor.

Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Peki 2022 Şaban ayı başlangıcı ne zaman? Şaban ayı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte tarihleri...

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2022?

Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü dualarla idrak edilecek..

En son ise 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak.

Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi.

Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.