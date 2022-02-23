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    Şaban ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?

    Mübarek 3 ayların ikincisidir ve Berat Kandili'ni içerisinde barındırır. Bu nedenle önemli olan bu ayın ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Şaban ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 12:42
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    Şaban ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?

    Üç aylara girmemiz ve Ramazan'ı yavaş yavaş karşılamaya hazırlandığımız bu günler, tüm İslam alemi için oldukça önemli.

    Bu aylarda yapılan tüm dualar kabul olur ve insanların kalpleri birbirine daha çok ısınır. Özellikle bu ayda yapılan yardımlar çok hayırlıdır.

    Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı ise 2 Şubat 2022 Çarşamba günü idrak edilmişti. Ayrıca Şaban ayı, Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir.

    Bu nedenle zamanını merak eden vatandaşlar, "Şaban ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Şaban ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022? İşte yanıtı...

    2022 ŞABAN AYI NE ZAMAN?

    Şaban ayı 4 Mart 2022'de başlayacak. 2 Nisan'da ise Ramazan ayı başlayacak. 1 Mayıs 2022'de Ramazan ayı bitince üç aylar sona erecek.

    Şaban ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022? #1

    HZ.MUHAMMED'İN (S.A.V) ŞABAN AYI HADİS-i ŞERİFLERİ

    Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

    "Şaban benim ayımdır."

    "Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.

    Receb ayı geldiği zaman, "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kutsiyetini dile getirmişlerdir.

    Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi devamında gelecek olan Ramazan'dan dolayıydı.

    Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler: "Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?" Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını verirler.

    Şaban ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022? #2


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