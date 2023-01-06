Pegasus Havayolları'nın Münih seferini yapan yolcu uçağı, dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında piste giren bir tavşanı ezdi, inişe hazırlanan 2 uçak pisti pas geçti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı...

Pegasus Havayolları'nın PC1022 sefer sayılı Münih-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 19.13'te teker koydu.

Airbus 320 Neo tipi uçağın pilotu, inişin hemen ardından pistte bir tavşan gördüklerini Hava Trafik Kontrol Kulesine bildirdi.

Bu sırada inişe hazırlanan uçaklara izin verilmedi.

2 uçak piste inemedi

Bunun üzerine Türk Hava Yolları'nın TK7863 Urmia-İstanbul ile Pegasus Havayolları'nın PC 332 Budapeşte-İstanbul seferini yapan uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Ezilen tavşan pistten kaldırıldı

4 dakika içinde olay yerine giden ekipler, uçağın ezdiği tavşanı pisten kaldırılmasından sonra hava trafiği normale döndü. Pisti pas geçen her iki uçak da bir müddet sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan pilot: Altımızdan tavşan geçti ViDEO

Kule ile pilot arasında konuşma

Pilot ile hava trafik kontrolörü arasındaki o anlar, telsiz konuşmalarına da yansıdı. Pilot ve kontrolör arasında şu diyalog gerçekleşti:

Pilot: 'Touchdown'da(uçağın inişi) bir tavşan ile karşılaştık. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.

Kule: "Touchdown'da bir tavşan ile karşılaştık." dediniz doğru mudur?

Pilot: Doğrudur, efendim. Teker koymayla birlikte altımızdan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.

Kule: Teşekkür ederim. Sağ olun.