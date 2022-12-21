Saçını boyamak isteyenler dikkat! Saça en uygun saç boyası rengi nasıl seçilir?

Saçını boyamak isteyen ve uygun saç boyası rengi arayanlar, "En uygun saç boyası rengi nasıl seçilir?" sorusunu merak ediyor. İşte hem yapı olarak hem renk olarak uygun saç boyası seçme yöntemleri...

Pek çok kadın tarafından saç boyası seçimi oldukça önemli bir tercih olarak ifade ediliyor. Hem cilt rengine hem de göz rengiyle uyumlu olarak seçilmesi gerektiğini vurgulayan uzman isimler, renk kadar boyanın markasının da önemli olduğunu söylüyor. Peki en uygun saç boyası rengi nasıl seçilir?

Saça en uygun saç boyası nasıl seçilir?

Genellikle saçlarını sık sık boyayan kişilerin marka ve boya konusunda tecrübesi bulunmaktadır. Fakat saç boyası konusunda henüz bilgi sahibi olmayan kişilerin dikakt etmesi gereken konulardan biri kutu üzerinde bulunan ve güzel gözüken saç rengine aldanarak boya alınmaması gerektiğidir.

Alınacak boya mutlaka renk kataloğundaki renk baz alınarak yapılmalıdır. Saç boyası seçme teknikleri kadar boyama işlemi de iyi şekilde yapılmalıdır. Ayrıca saçlarınızda beyaz varsa seçeceğiniz boya seçiminde dikaktli olmalısınız. Çünkü bazı boyaların kimyasal yapısında beyaz özelliği bulunmaktadır. Yani beyaz saçı kapatma özelliği boyalarda bulunmamaktadır.

Yine boya kutularının üzerinde alerjik testler mutlaka yazmaktadır. Boya kol içi yada kulak arkası gibi hassas olan bölgelere az miktarda sürülmelidir ve 2 gün boyunca beklemelidir. Yine boyanın içinde paraben, amonyak ve özellikle silikon gibi maddeler bulunuyorsa mutlaka kullanmamalısınız.

Koyu renkler canlılık sağlar

Saç diplerinizde ise doğal renkler yerine koyu renkleri tercih etmeniz faydalı olacaktır. Koyu renkler cildinizin daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlayacaktır. Işıltılı saçlarla da gözlerin daha parlak bakacağını unutmamalısınız. Eğer sçlarınızın yeterince parlamadığını düşünüyorsanız, saçlara ışıltı kazandıran ürünlerden de faydalanabilirsiniz.