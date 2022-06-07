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    Sadakataşı’ndan 35 ülkede kurban faaliyeti

    Sadakataşı Derneği bu yıl kurban faaliyetlerini ‘‘Kurban Yeryüzüne Armağan’’ çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 35 ülkede gerçekleştirecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 12:47
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    Sadakataşı’ndan 35 ülkede kurban faaliyeti

    Kurban organizasyonunu bu yıl 35 ülke ve 100’ün üzerinde bölgede gerçekleştirecek olan Sadakataşı, 25 bin hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı planlıyor.

    Sadakataşı’ndan 35 ülkede kurban faaliyeti #1

    Dernek kurulduğu tarihten itibaren gerçekleştirdiği kurban organizasyonlarını bu sene de 11 yılın vermiş olduğu profesyonellik ve güvenle organize edecek. Her yıl daha fazla ülke ve insana ulaşan Sadakataşı, bu Kurban Bayramı’nda da yeni coğrafyalara yardım ulaştırmaya devam edecek.

    Hisse bedeli 1250 TL

    Kurban hisse bedeli Sadakataşı tarafından bu yıl 4 ayrı fiyat kategorisi üzerinden belirlendi. Afrika ve Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 1250 TL, Türkiye, Yemen ve Uzak Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge 2000 TL, Balkanlar ve Ortadoğu’nun olduğu üçüncü bölge 3000 TL, Filistin, Irak, İspanya ve Kıbrıs'ın olduğu dördüncü bölge için kurban hisse bedeli 5000 TL olarak belirlendi.

    Vekalet yoluyla kurbanlarını Sadakataşı’na bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.

    Sadakataşı’ndan 35 ülkede kurban faaliyeti #2

    Nerelerde kurban kesilecek?

    Sadakataşı tarafından ‘‘Kurban Yeryüzüne Armağan’’ çağrısıyla başlatılan kurban organizasyonu bu yıl Türkiye ile birlikte 35 ülkede gerçekleştirilecek.

    Orta Doğu; Suriye, Irak, Lübnan, Filistin (Gazze ve Kudüs) ve Yemen

    Avrupa; Macaristan, Kıbrıs, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, İspanya ve Kuzey Makedonya

    Afrika; Somali, Mali, Çad, Kenya, Senegal, Etiyopya, Benin, Gana, Togo, Nijer, Burkina Faso ve Tanzanya

    Asya; Kırgızistan, Myanmar, Moğolistan, Bangladeş, Filipinler Moro, Vietnam, Afganistan, Nepal, Hindistan ve Sri Lanka

    Geçen yıl neler yapıldı?

    2021 Kurban organizasyonunu ‘‘Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri’’ çağrısıyla 4 kıta 32 ülkede gerçekleştiren Sadakataşı 18.761 hisse kurbanı 800 binden fazla kişiye ulaştırdı.

    Sadakataşı’ndan 35 ülkede kurban faaliyeti #3

    Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?

    Kurban hisse bağışı için, derneğin genel merkezine gelerek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan banka hesaplarına ulaşarak online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca derneğin 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak kurban vekalet bağışınızı yapabilirsiniz.

    Sadakataşı’ndan 35 ülkede kurban faaliyeti #4


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