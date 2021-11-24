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- Sadakati ölçen akım: Bal Tuzağı testi nedir, nasıl yapılır? Dikkat başınıza gelebilir!
Sadakati ölçen akım: Bal Tuzağı testi nedir, nasıl yapılır? Dikkat başınıza gelebilir!
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 11:52
- Güncelleme : 24.11.2021 - 11:54
Sosyal medya platformu TikTok, yine yeni bir akıma öncülük ediyor...
İlişkilerin en hassas noktası olan "sadakat" herkesi endişelendiren bir duygu. Aldatılma korkusu ve güven problemleri ise cabası.
Peki eşinizin/sevgilinizin/partnerinizin sadakatini ölçme şansınız olsaydı ne yapardınız? Öyle ki, TikTok'ta bir kadın bu durumu meslek haline getirdi.
Emma Mac son günlerde @em_mac11 kullanıcı adı ile TikTok'ta oldukça popüler olan isimlerden bir tanesi. Bu kadar popüler olmasının nedeni ise TikTok'ta diğer kadınların talepleri doğrultusunda erkeklere kurduğu 'bal tuzağı'.
"BAL TUZAĞI" TESTİ NEDİR
Kanada’da yaşayan 18 yaşındaki Emma Mac isimli sosyal medya kullanıcısı, bal tuzağı akımı için yeni bir profil oluşturdu.
Talep eden kadınların partneriyle flört ettiğini ifade eden Mac, günlük olarak danışanlarına rapor veriyor. Hatta onlara konuşmaların ekran görüntülerini atarak ellerinde somut bir kanıt olması için uğraşıyor.
Kadın danışanlarından bir tanesi, erkek arkadaşı telefonunu sürekli gizlediği için Emma'dan sadakat testi yapmasını istedi.
SADAKATSİZLİĞİ İFŞALIYOR
Emma ise danışanının erkek arkadaşına Instagram'dan mesaj atarak 'Selamm, seni tavsiye edilen arkadaşlarda gördüm, çok tatlı görünüyorsun.' yazdı.
Mesaj attığı çocuk ise bir ilişkisi olduğunu söyledi. Emma baskı yapınca, karşı taraf sevgilisi ile fotoğrafını gönderdi.
Asıl sorun burada başladı, Emma'ya gönderilen fotoğraftaki kadın ile sadakat testini isteyen kadın aynı kişiler değildi. Emma çocuğa bu kişinin sevgilisi olup olmadığını sorunca, nişanlısı olduğunu öğrendi.
Daha sonra ise hem kendisine yazan kadına, hem de çocuğun nişanlısına bir mesaj göndererek aldatıldıklarını açıkladı.