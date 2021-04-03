Sadece 2 ay tüketilebiliyor: Keme Kebabı nasıl yapılır? Şanlıurfa'nın meşhur Keme Kebabı tarifi..

Sadece 2 ay tüketilebiliyor: Keme Kebabı nasıl yapılır? Şanlıurfa'nın meşhur Keme Kebabı tarifi..

Doğada yetişen, kendine has lezzeti ve tadı ile etle zırhlanan "Keme Kebabı", Şanlıurfalıların vazgeçilmez damak tatlarından birini oluşturuyor. Peki Keme Kebabı nasıl yapılır? İşte tarifi..

Şanlıurfa’da sadece ilkbaharda yetişen ve 2 ay süreyle tüketilen keme Kebabına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Vatandaşlar tarafından arazilerde altın aranır gibi aranan ve toplanan keme, et ile harmanlandıktan sonra kebap olarak pişirilerek servis ediliyor.

Keme mantarı, lezzetiyle hem midelere hem de gözlere hitap ediyor. Tohumu olmayan ve kendiliğinden yetişen keme mantarı Mart ve Nisan ayında yağan bahar yağmurlarıyla ortaya çıkıyor.

Peki Şanlıurfa'nın meşhur Keme Kebabı nasıl yapılır? İşte Keme Kebabı malzemeleri ve tarifi..

KEME KEBABI MALZEMELERİ

1 kg keme mantarı (ceviz büyüklüğünde doğranmış)

900 gr orta yağlı kuzu kıyması

200 gr kıyılmış maydanoz

100 gr kıyılmış soğan

Tuz

KEME KEBABI NASIL YAPILIR? KEME KEBABI TARİFİ

Kemelerimizi ilk önce seçiyoruz, içindeki çürüklerden ayırıyoruz. Toprağının temizlenmesi bir ile bir buçuk saat suda bekletiyoruz.

Daha sonra bıçakla saplarından ayrılıyor. Böylelikle kebap aşamasına geliyor. Zırh yardımıyla kemeleri doğruyoruz.

Daha sonra zırhla çekilmiş kıyma etiyle, doğranmış kemeleri ve maydanozu karıştırıyoruz ve sonra şişten geçiriyoruz, tekrar sarmasını yapıyoruz ve daha sonra ocakta pişiriyoruz.

Yanında yeşil soğan, limon ve közlenmiş kırmızı biber ile servis ediyoruz.