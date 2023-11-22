Sadece 20 saniyeniz var… Resimdeki hatayı üstün zekalılar bile bulamıyor Bu optik illüzyon testi beyninizi yakacak. İnsanların yalnızca yüzde biri resimdeki hatanın ne olduğunu anlayabildi. Peki siz 20 saniyede bulabilecek misiniz?

ensonhaber.com

Sosyal medya platformları ve internet, zaman zaman ilginç ve zorlayıcı optik illüzyonlarla dolup taşıyor.

Son zamanlarda TikTok’ta dolaşan bu optik illüzyon, insanların gözlerini ve zekalarını zorlayacak.

Resimde yağmur altında otobüs bekleyen bir grup insan var.

İlk bakışta her şey normal gibi görünüyor. Ancak öyle değil.

Bu resimde sadece çok az bir kesim tarafından fark edilebilen gizli bir hata var.

Şimdi siz deneyin, bakalım 20 saniyede o hatayı bulabilecek misiniz…

Eğer 20 saniyede bu resimdeki hatayı fark ettiyseniz üstün bir zekaya sahipsiniz demektir. Ayrıca çok dikkatlisiniz.

Belirtilen süre içerisinde hatayı bulamadıysanız üzülmeyin. Bulmacanın cevabı aşağıda...

Hatayı fark etmediyseniz kırmızı elbiseli kadına iyi bakın. Çünkü elinde bir şemsiye yok ama ıslanmamış. Tepede görünen şemsiye arkadaki adama ait.