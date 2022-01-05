Sadece bir damlası bile kanseri önlüyor...

Sadece bir damlası bile kanseri önlüyor...

Günümüzün en tehlikeli hastalıklarından birisi olan kanser, bazı belirtilerle kendisini gösteriyor. Bu belirtiler kanserin habercisi olurken, korunmak için ise dikkatli beslenmek gerekiyor.

Kanser hastalığı günümüzde birçok insanda görülen, farklı türleri olan ve bazen ölüme neden olabilen tehlikeli bir sorundur.

Bu sorunla baş etmek için ilaç tedavileri dışında da sağlıklı ve düzgün beslemek, sık sık spor yapmak oldukça önemli.

Bazı besinler sağlığımıza ekstra katkı sağlarken, bazıları ise kanseri önleme konusunda destek olabiliyor.

Bu besinlerden birisi olan arı sütü; B1, B2, B3, B12, biotin, inositol, asetilkolin, folik asit, A, C, D, E vitaminleri, bazı mineraller, enzimler, hormonlar, antibakteriyel ve antibiyotik bileşenleri içeriyor.

Özel ve biraz pahalı olan bu süt, kanser dahil olmak üzere birçok hastalığa karşı ilaç görevi görüyor.

ARI SÜTÜNÜN FAYDALARI

Arı sütünün içerisinde bulunan aktif bileşikler sayesinde anti-viral, anti-bakteriyel, anti-inflamatuar ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkilere sahiptir.

Kan şekerini düşüren arı sütü, özellikle çocuklar için iştah açıcıdır.

Kemiklerin güçlenmesini ve çocukların gelişim dönemlerini sağlıklı geçirmelerine fayda sağlar.

Probolis ile birlikte tüketilir ve bu bağışıklık sistemini güçlendirdiği için soğuk algınlığı ile gribal enfeksiyonlara karşı vücudun daha güçlü olmasına katkı sunar.

Vücuda zindelik kazandırır. Bu nedenle sporcular için oldukça iyi bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.

Hücre yenileyici etkisi ve nemlendirici özelliği nedeniyle saç ve cilt bakımında kullanılmaktadır. Ayrıca saç dökülmelerine karşı etkilidir.

Yüksek kolesterolü dengeleyen arı sütü, kalp hastalıklarının ise önüne geçer.

Metabolizmanın aktif olmasını sağlayan arı sütü yorgunlukla savaşır ve günü daha dinç bitirmeye destek olur.

Kanserli hücrelerin artmasını engeller. Kansere karşı savaşır ve iyileşmeye destek verir.

Sinirsel hastalıklara karşı olumlu etkileri olduğu bilinen arı sütü, stres ve kaygıyı azaltmaya yardım eder.

ARI SÜTÜ NASIL TÜKETİLİR?

Arı sütünü bal ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Ancak balın doğal olmasına dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca keten tohumu, öğütülmüş üzüm çekirdeği gibi takviyelerle kullanımı destekleyebilirsiniz.