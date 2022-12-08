Sadece bir fısla rutubetten kurtulun! İşte o mucizevi 3 malzeme...

Sadece bir fısla rutubetten kurtulun! İşte o mucizevi 3 malzeme...

Evlerde bulunan rutubet hem görüntü açısından sinir bozucu hem de sağlığı tehdit eden bir sorundur. Bir temizlik uzmanı rutubeti kökten yok edecek 3 malzemeli bir karışım önerdi.

Genellikle kış aylarında pencere kenarlarında ya da duvar köşelerinde görülen rutubet, pencerelerde görülen yoğuşmadan kaynaklanıyor.

Özellikle zemin ve bodrum katlarında meydana gelen rutubet, hem eve, hem insan sağlığına, hem de mobilyalara zarar veriyor. Eğer sorun giderilmezse evin diğer bölgelerine yayılabiliyor.

Rutubet olan evlerin duvarlarında zamanla ıslaklık, dökülmeler, kabarmalar ve kararmalar meydana geliyor.

Rutubet neden olur?

Rutubetin yani nemin oluşmasının temel nedeni oluşan ısı farkıdır. Bazı kaynaklardan oluşan su buharı evin duvarlarında gittikçe yoğunlaşır.

Bu oluşan su zamanla evin duvarlarında ya da tavanlarda birikmeye başlar. Bu da zamanla hem kötü bir görünüme hem de bu biriken nemin bakterilerin üremesine neden olur.

Rutubeti bu 3 malzemeli karışımla yok edin!

Rutubeti yok etmek için tek ihtiyacınız olan bu üç malzeme; bir bardak beyaz sirke, 20 damla karanfil yağı, 20 damla çay ağacı yağıdır.

Temizlik uzmanına göre sirkedeki asit küf sporlarından kurtulmaya yardımcı olurken, karanfil yağı da mantar önleyici özelliklere sahiptir. Son olarak, çay ağacı yağı kötü küf istilanın geri gelmesini önleyecektir.

Yapmanız gereken tek şey, malzemeleri birlikte karıştırmak ve bir sprey şişesinin içerisine doldurmak. Ardından rutubetli bölgeye sıkmak. 20 dakika içerisinde küfün kökünü kazımış olacaksınız.

Ev yapımı bu karışımı dilediğiniz her bölgeye kolayca sıkabilirsiniz. Tamamen güvenli ve etkilidir. Aynı zamanda karanfil yağı bulamayanlar için çay ağacı yağı ve nane yağı da aynı şekilde etkili olacaktır.