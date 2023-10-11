Sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetişiyor: Uzun elmada hasat dönemi! Türkiye'nin dört bir köşesinde çeşitli ürünlerde hasat zamanı yaşanıyor. Bunlardan birisi de Kars'ın bahçelerinde yetişen coğrafi işaretli uzun elma oldu.

AA

"Uzun elma", Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştiriliyor.

Şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen ve coğrafi işaret tescil belgesi alan elmanın hasadına başlandı.

İlçede 1.300 rakımlı arazilerde yetiştirilen, endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaşmasıyla lezzetli bir meyve olarak bilinen "uzun elma" bahçelerinde hasat yapılıyor.

Hasatla birlikte tezgahlardaki yerini alan uzun elma, aromasının yanı sıra şekliyle de dikkati çekiyor.

Çekirdek bölümü yıldız şeklinde

Çekirdek bölümünün yıldız şeklinde olması nedeniyle de diğerlerinden ayrılan uzun elmanın kilogramı 30-60 liradan satışa sunuluyor.

"Bölündüğünde yarısı kırmızı yarısı beyaz"

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, 2018'de coğrafi işaret tescili alan Kağızman uzun elmasının, ortadan kesildiğinde yarısının kırmızı, yarısının beyaz olduğunu, ayrıca yıldız görünümünün ortaya çıktığını söyleyerek şöyle konuştu:

Bu elma, Kağızman'a has bir elmadır, Türkiye'nin ve dünyanın başka yerinde yetişmez. Bu yıl sulama suyunun az gelmesinden dolayı elmalar gelişmedi ve küçük kaldı.

"Tazeliğini 6 ay koruyor"

Uzun elmanın raflarda yerini aldığını dile getiren Günday, uzunluğu 12, genişliği 8 santimetre ölçülen elmanın hem sulu hem de aromasının çok güzel olduğunu ve tazeliğini yaklaşık 6 ay koruduğunu belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)