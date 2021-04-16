Sadelik, özgün metropol enerjisiyle buluşuyor.

Gücünü Akdeniz’in cesur ve özgün kadınından alan bir kapsül koleksiyon.

Rue Les Créateurs

Sıra dışı ve cesur kadın kimliğinden ilham alarak 2014 yılında İtalyan ve Türk firmaların ortaklığıyla hayat bulan Rue Les Créateurs, yeni nesil global moda markalarından biri olarak şehirli kadının özgün stilini beslemeye devam ediyor.

Çağın devimine ayak uyduran Rue, köklerine sadık kalırken, stilini kendini ifade etmek için bir dil olarak kullanan kadın profili ile etkileşim içerisinde olmayı ihmal etmiyor.

Uluslararası ağı ve evrensel diliyle RUE Les Créateurs, Dünya’nın dört bir yanındaki kadınlara ulaşıyor ve onlardan beslenerek gelişiyor.Şehirli ve özgür kadının cesur tavrıyla hayat bulan tasarımlar, benzersiz detaylar ve lüks kumaşlarla koleksiyonun parçası haline gelirken eforsuz feminenliği farklı formlara taşıyor.

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Gücünü Akdeniz’in cesur ve özgün kadınından alan bir kapsül koleksiyon…

Rue Les Créateurs, şehirli kadının özgün ve bağımsız stilini farklı çizgiyle beslerken, bu sezon şehrin dışına, sahil kıyılarına kadar uzanan bir kapsül koleksiyonla karşınızda.

Doğal dokular, birbiriyle rahatlıkla kombinlenebilen eklektik parçalar, sanat eserini andıran pareolar, stilinizden ödün vermeden, ihtiyacınız olan her şeyi yanınızda taşıyabileceğiniz tasarım çantalar ve plajın dışına rahatlıkla taşıyabileceğiniz mayo ve bikinilerle rüya gibi bir yaza hazır olun.

Güneşin, denizin ve bakir doğanın tadını çıkarırken, hafif ve eşsiz parçalarla cesur ve özgün stilinizi renklendirin.