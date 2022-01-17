Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, gençlerle bir araya geldiği etkinlikte son dönemin en çok tartışılan kavramı metaverse hakkındaki düşüncelerini anlattı.

Son dönemin özellikle gençler arasındaki en çok tartışılan konusu metaverse...

Hayatımıza yeni giren bu kavram üzerine birçok içerik üretilirken bilimsel anlamda da teknoloji ve sosyoloji alanında yetkin isimler konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

GENÇLERLE TEKNOLOJİ SOHBETİ: NEDİR BU METAVERSE

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da Gençlerle bir araya geldi.

Başkan Yazıcı'nın gençlerle hayatı, teknolojiyi, gündemi ve geleceği konuştuğu buluşmasında metaverse de masaya yatırıldı.

Konuya gençlerin ve Yazıcı'nın farklı yönlerden baktığı etkinliğe ait görüntüler ise YouTube kanalından yayınlandı.

Şadi Yazıcı'nın konuk olduğu ve metaverse konusunun ele alındığı videoyu izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

Şadi Yazıcı anlattı: Nedir bu metaverse VİDEO