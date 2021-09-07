Safer ayı 2021: Safer ayında okunacak dua ve zikirler

8 Eylül itibariyle başlayan Safer ayın ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar "Safer ayı dua ve zikirleri"ni araştırıyor. İşte Safer ayında okunacak dualar, zikirler ve yapılacak ibadetler.

Muharrem ayının ardından gelen Safer ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Her ayın bir özelliği ve önemi olduğu gibi safer ayında çikilecek zikir tesbihleri veya Safer ayında okunacak duaların faziletleri de vardır. Bu ayda kaza, bela ve hastalıklardan korunmak için bolca tövbe etmeli, sadaka vermeli ve namaz kılınmalıdır.

Peki Safer ayında okunacak dualar ve zikirler nelerdir? İşte Safer ayında yapılacak ibadetler...

SAFER AYI UĞURSUZ DEĞİLDİR

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur.

Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYI İBADETLERİ

Safer ayında belalardan korunmak için günahlara bolca tövbe etmeli, istiğfar çekmeli ve kaza namazı kılınmalıdır. Aynı zamanda sadaka verilmeli ve salavatlar getirilmelidir.

Bunların yanı sıra Safer ayının ilk çarşamba gecesi, kaza namazı kılınır.

Bu ay içerisinde de diğer aylarda olduğu gibi oruç tutmak mümkündür. Safer ayının başlangıcında, ortasında ve sonunda oruç tutulabilir.

SAFER AYI DUASI

Safer ayında hangi dualar okunur ve hangi zikirler çekilir araştıranlara, Safer ayının kendine has bir ibadet şekli ya da duası olmadığını belirtelim. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir.

Bismillahirrahmanirrahim

"E'ûzü bi'llâhi min şerri hâzâ'z-zamâni ve este'îzu bihi min şürûri sâiri'z-zamâni ve e'ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine'l-belâi fi hâzihi's-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fihâ ve ekrimnâ fi's-saferi yâ ekreme'l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi'ş-şuhûra 'aleyye bi's-selâmeti ve's-sa'âdeti ve li-ehli beytî ve li-'akribâî ve li-cemî'i ümmeti Muhammedin 'aleyhi's-salâtü ve's-selâmu bi-rahmetike yâ erhame'r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli's-saferi vahtim lenâ bi'l-hayri ve'z-zafer."

Anlamı:

"Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.

Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh'a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allâh'ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)'e bereket ve aydınlık kıl. Allâh'ım! Safer'in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasîb eyle."





SAFER AYI ZİKİRLERİ

” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”

Anlamı:

”Allah’ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et..”

“YA DAFİAL BELAYA İDFA’ ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR.”

Anlamı:

“Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter.”

”LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM”

Anlamı:

"Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımı ile olur."

” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”

Anlamı:

“Allah’ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et..”