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    Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayına özel ibadetler var mı?

    Safer ayının ne zaman sona ereceği müslüman alemi tarafından merak ediliyor.Peki 2022 Safer ayı ne zaman sona erecek?
    • 15.09.2022 - 17:30
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    Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayına özel ibadetler var mı?

    Müslüman alemi için önemli bir yere sahip olan Safer ayı gündeme geldi.2022 yılında 28 Ağustos tarihinde başlayan Safer ayının ne zaman sona ereceği araştırılmaya başlandı.

    Safer ayı Hicri takvimin 2.ayı olarak kabul edilir ve Müslüman aleminde önemli bir yere sahiptir. İslami takvimin ikinci ayı olan Safer ayı batıl inançlara göre bela ayı olarak anılır.

    Safer ayının uğursuzluk ve belaları beraberinde getirdiği iddiası cahiliye dönemine ait olup gerçeği yansıtmamaktadır.

    Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayına özel ibadetler var mı? #1

    Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayının sona ermesinden sonra Rebiülevvel ayına girilecek.Rebiüevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gün Mevlid Kandili'dir.

    Safer ayı ne zaman bitecek?

    Hicri takvimin ikinci ayı olarak kabul edilen Safer ayı 28 Ağustos 2022 tarihinde başladı.Bu yıl Safer ayı 27 Eylül 2022 tarihinde bitecek.

    Safer ayı ibadetleri

    Safer ayına özel bir dua veya ibadet şekli bulunmamaktadır.Peygamber efendimiz Hz. Muhammed  (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, Safer ayındada yapılır.


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