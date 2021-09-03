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    Safer ayı ne zaman, hangi gün? Safer ayı tarihi 2021

    Muharrem ayının bitişiyle birlikte gözler Safer ayına çevrildi. Peki bu sene Safer ayı ne zaman, ayın kaçında? İşte 2021 Safer ayı tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 16:35
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    Safer ayı ne zaman, hangi gün? Safer ayı tarihi 2021

    Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihleri Diyanet İşleri tarafından hazırlanan dini günler takviminde belirtildi.

    Muharram ayını yolculayan müslümanlar, Safer ayına dair araştırmalarına başladı.

    Safer ayı nedir, ne zaman? Safer ayı hangi gün başlıyor? İşte 2021 Safer ayına dair merak edilenler..

    SAFER AYI NE ZAMAN 2021?

    Safer ayı 8 Eylül Çarşamba günü itibarıyla başlayacak olup, 6 Ekim'de sona erecek.

    Safer ayı ne zaman, hangi gün? Safer ayı tarihi 2021 #1

    SAFER AYININ ÖNEMİ

    Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

    Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

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