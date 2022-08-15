Safer ayı nedir, musibet ayı mıdır? 2022 Safer ayı ne zaman başlıyor?

Hicri takvim içerisinde Muharrem yının ardından gelmekte olan ikinci ay Safer Ayı'dır. İşte, kaza ve musibet ayı olarak bilinen Safer ayı hakkında merak edilenler...

Muharrem ayının ardından gelmekte olan ikinci ay Safer ayı olarak kabul edilir.

Safer, hicri aylar içinde, müslümanların en fazla sıkıntıya uğradığı bir aydır.

Safer ayı ne demek olduğu ve ne zamana denk geldiği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Aynı zamanda Safer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söyleniyor. İşte, Safer Ayına dair merak edilenler...

Safer ayı musibet ayı mıdır?

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur.

Hz. Peygamber (s.a.v) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur.

2022 Safer Ayı ne zaman başlıyor?

2022 Safer ayı 28 Ağustos günü itibari ile başlıyor ve 26 Eylül 2022'de sona erecek.

Safer Ayı'nın duası var mıdır?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.