Safer ne demek, anlamı nedir? Safer ayı tarihleri 2021

Safer ne demek, anlamı nedir? Safer ayı tarihleri 2021

Safer ayının başlamasıyla birlikte "Safer" kelimesinin anlamı da araştırılıyor. Peki Safer ne demek, Safer ayı nedir? İşte ayrıntılar...

Muharrem ayının ardından bugün itibariyle başlayam Safer ayına dair araştırmalar hız kazandı.

Safer ne demek, anlamı nedir? Safer ayı nedir? gibi sorular merak konusu oldu.

Arapça kökenli bir kelime olan Safer'in kelime anlamı ve Safer ayına dair detaylar sorgulanıyor.

Peki Safer ne demektir? İşte Safer ayına dair bilgiler...

SAFER NE DEMEK?

Safer Hicri takvime göre yılın ikinci ayı. "Sefer" (Arapça yolculuk) ile karıştırılmamalıdır.

Safer sözlükte “boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk” anlamlarına gelmektedir.

SAFER AYI NEDİR?

Diyanet'in safer ayı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. ... Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)."

SAFER AYI TARİHLERİ 2021

Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihleri Diyanet İşleri tarafından hazırlanan dini günler takviminde belirtildi. Safer ayı 8 Eylül Çarşamba günü itibarıyla başlayacak olup, 6 Ekim'de sona erecek.



