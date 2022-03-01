Safiye Aras’ın sosyal medyada büyük başarısı

15-16 senedir Fransa’da yaşayan ve sosyal medya hesapları üzerinden tarif paylaşımında bulunan Safiye Aras, dikkat çeken çalışmalarda bulunan bir isim.

10 senedir tarif paylaştığını ifade eden Safiye Aras, “Yemek yapmayı çok sevdiğim için uzun süredir bu alanda çalışmalarda bulunuyorum. Youtube, Instagram, Facebook ve Tiktok üzerinde hesaplarım bulunuyorum. Hesaplarım aracılığıyla takipçilerime çok özel tarifler paylaşıyorum. Yaptığım iş hayata bakış açımı yansıttığı için açıkçası yemek tarifi paylaşmaktan ötürü çok mutluyum.” ifadelerinde bulundu.

Aslen Karslı İstanbul’da büyüdü, nişanlandıktan sonra Fransa’ya taşınan Safiye Aras, 2012 yılında web sitelerinde tarifler paylaştığını ifade etti. Daha sonra kendi hesaplarını açtığını belirten Aras, konuyla ilgili değerlendirmelerine şu sözlerle devam etti: “Yemek yapmak ve bu alanda çalışmalarda bulunmak benim için önemli. Çünkü yemek yapmayı seviyor, tariflerimi insanlarla paylaşmaktan mutlu oluyorum. Sosyal medya hesaplarımda çok fazla takipçim var. Takipçilerim tariflerimi çok beğendiği için kendimi çok huzurlu hissediyorum.”

“Hayalimdeki Yemekler, Kariyer Hayatımı Çok İyi Yansıtıyor”

Hayalimdeki Yemekler adıyla Youtube’da kanalı bulunan ve kanal isminin kariyer hayatını çok iyi yansıttığını belirten Safiye Aras, “İnsan, hangi mesleği yapmayı seviyorsa o meslekle bir anlamda bütünleşiyor. Ben de yemek yapmayı seviyorum ve Hayalimdeki Yemekler tam da hayallerimi yansıtan bir isim. Youtube kanalım üzerinden yemek videoları paylaşarak takipçilerimin çok özel lezzetler hazırlamasına destek oluyorum, hatta bir çoğu hem yapıp bu işte evine katkıda bulunuyor ” ifadelerinde bulundu.

“10 Senedir Tarif Paylaşıyorum”

2012 yılında web siteleri üzerinden tarif paylaşarak sektöre adım atan Safiye Aras, 10 senedir yemek tarifi paylaşıyor. Kariyer hayatıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Aras, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “2012 yılında web siteleri üzerinden tarifler paylaşarak sektöre adım attım. Yemek yapmayı seviyordum, bu nedenle azimli bir çalışma içerisinde olduğumu söyleyebilirim. Youtube, Instagram ve Tiktok üzerinde hesaplarım var. Youtube kanalımın takipçi sayısı 2.400.000, Facebook 1.900.000, Instagram‘da 1.600.000 Tiktok’ta ise 369.000.”

Fransa’da yaşantısını sürdüren Safiye Aras Aslen Karslı,İstanbul’da büyüdü Hayalimdeki Yemekler sayfasının sahibi Safiye Aras, 3 çocuk sahibi ve çalışmalarını yemek tarifleri üzerinden sürdürüyor. “Hayalimdeki yemekleri yapıyor, takipçilerimi ve kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Bu konuda da başarılı olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim.”