Su baskını sonrası eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, maddi kayıplarının çok olduğunu söyledi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkili oldu.

Arnavutköy’de yağmurun şiddetini artırmasıyla sel meydana geldi.

Merkez Mahallesi Zülal Sokak'ta oluşan sel nedeniyle bir bahçenin duvarı yıkıldı. Duvarı aşan sel suyu bir binanın giriş katında bulunan evi bastı.

EVLER SU ALTINDA KALDI

Su baskınları nedeniyle evlerde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu daire içerisindeki sel suyu tahliye edildi. Şiddetli yağmur sonucu oluşan sel nedeniyle sokak üzerindeki asfaltın bazı kısımlarının da koptuğu görüldü.

"MADDİ ZARARIMIZ ÇOK"

Evini su basan İlhan Bektaş, "Sabah saat 8 sıralarında ben işe gittim. Giderken yağmur yeni yeni yağıyordu. Baktım yağmur çoğaldı. Oğlum telefon açtı. 'Baba gel, evi su bastı' dedi. Geldim. İtfaiye geldi. Suyu çektiler. Baya eşyamız da ziyan oldu. Maddi zararımız çok. Eşyalarımız kullanılmaz hale geldi." dedi.

Sağanak yağış sonrası Arnavutköy’de evleri su bastı ViDEO

"DUVAR DELİNDİ"

Selden dolayı evde sağlam eşyasının kalmadığını söyleyen Benzigül Bektaş, "Evdeydik. Hepimiz yataktaydık. Şimşek çakmıştı. Şimşeğin sesiyle uyandım. Kapının ağzında gider var. Giderin kapağını açtım. Giderle uğraştım. Fırının yukarısından duvar delindi. Duvarlardan sel bastı. O sel olduğu gibi evin içine girdi. Suyun içinde yüzdük. Sağlam yerimiz kalmadı." diye konuştu.