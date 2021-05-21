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    Sağanak yağış Taksim’de hayatı felç etti

    Meteorolojinin uyarılarının ardından etkisini gösteren sağanak yağış, Taksim meydanında yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 18:17
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 18:50
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    Sağanak yağış Taksim’de hayatı felç etti

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış uyarıları öğle saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başladı.

    Aniden bastıran yağışla birlikte kentin birçok yerinde sel ve su baskınları yaşandı, yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

    ŞEMSİYELER KIRILDI, YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR

    Yağış ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu yerlerden biri de mega kentin en işlek yerlerinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ydi. Meydanda yürüyen vatandaşlar aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı.

    Vatandaşlar yağmurdan korunmak için açtığı şemsiyeler şiddetli rüzgara dayanamayıp bir bir kırıldı. Bazı vatandaşların rüzgar karşısında yürümekte zorlandığı görüldü.

    Sağanak yağış Taksim’de hayatı felç etti VİDEO

    Sağanak yağış Taksim’de hayatı felç etti #1

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