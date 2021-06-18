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    Sağanak yağmurda yumurtalarını korumaya alan karga

    Yağış altında yavrularını koruyan anne karganın görüntüleri anbean görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 15:12
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 15:16
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    Sağanak yağmurda yumurtalarını korumaya alan karga

    Hayvanların yavrularını korumak için yaptıkları hareketler zaman zaman kameralara yansıyor.

    Sağanak yağmurun başlamasıyla birlikte ağaçtaki yavrularını koruma altına alan karganın o anları görüntülendi.

    ANNELİK İÇGÜDÜSÜ

    Anne karganın yavrularını yağan sağanak yağmurdan korumak için vücudunu siper ettiği görüntüler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

    Sağanak yağmurda yumurtalarını korumaya alan karga VİDEO

    Sağanak yağmurda yumurtalarını korumaya alan karga #1

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