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- Sağanak yağmurda yumurtalarını korumaya alan karga
Sağanak yağmurda yumurtalarını korumaya alan karga
Yağış altında yavrularını koruyan anne karganın görüntüleri anbean görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 18.06.2021 - 15:12
- Güncelleme : 18.06.2021 - 15:16
Hayvanların yavrularını korumak için yaptıkları hareketler zaman zaman kameralara yansıyor.
Sağanak yağmurun başlamasıyla birlikte ağaçtaki yavrularını koruma altına alan karganın o anları görüntülendi.
ANNELİK İÇGÜDÜSÜ
Anne karganın yavrularını yağan sağanak yağmurdan korumak için vücudunu siper ettiği görüntüler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Sağanak yağmurda yumurtalarını korumaya alan karga VİDEO