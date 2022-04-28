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    Sagist Group Başkanı Metin Durmaz İngiltere'de faaliyetlerini sürdürüyor

    Lüks Tower Projesinin mobilyaları için Sagist Grup Mimari ekibi ile birlikte Londra'da.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 12:34
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    Sagist Group Başkanı Metin Durmaz İngiltere'de faaliyetlerini sürdürüyor

    Sagist Group İngiltere'de almış olduğu yepyeni proje ile tasarım ekibinin topladı ve İngiltere'ye taşındı. Ekip İngiltere'de 5 gün kalacak ve bir binanın hem kontrolü hem de dizaynını gerçekleştirecek. Kaliteli mobilya üretimleri ile Avrupa'da dikkat çeken marka pek çok büyük projede tüm mobilyaların tasarım ve üretim işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Sagist Group Başkanı Metin Durmaz farklı dizayn ve proje alternatifleri ile var olmaya devam ediyor ve dünyanın 5 Kıtası'nda özel tasarım ürünler ve custom-made tasarımlarla varlığına sürdürüyor.

    Sagist Group olarak Metin Durmaz Demokratic Kongo Kaliforniya Dubai, Abuja, Sofia, Viyano gibi şehirlerde kurmuş olduğu ortaklı şirketlerle aktif olarak projeler yürütüyor ve bu projelerin yönetim kurulu başkanı ve baş mimarı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Ünlü mimar eğitim döneminde Zaha Hadid Hanım’ın yanında 6 yıl eğitim aldıktan sonra kendini tam olarak geliştirdi ve dünyanın pek çok noktasında bugün tasarımları ile göz dolduruyor.

    Ortaklık ve distribütörlük konusunda oldukça temkinli yaklaşan Sagist Group en az kendi kadar büyük firmalar ve işadamlarıyla ortaklık kurmakta ve projeleri yürütmektedir. Gittiği her ülkede yalnızca en güçlü ve verimli iş ortakları ile çalışmalarını sürdürmektedir.

    Metin Durmaz,

    CEO of Sagist Group

    www.hotelmobilya.com

    Sagist Group Başkanı Metin Durmaz İngiltere de faaliyetlerini sürdürüyor #1


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