Sağlığınız, kariyeriniz, evliliğiniz… İşte ellerinizdeki geleceğe dair gizli mesajlar! Gözler kalbin aynasıdır, eller ise geleceğin. Avuç içlerinde bulunan çizgiler ve ellerinizin boyutu hem geleceğiniz hakkında hem de karakteriniz hakkında inanılmaz mesajlar veriyor. Hadi birlikte inceleyelim…

Ellerimiz aslında benzersizliğini, yeteneklerimizi, güçlerimizi, zayıflıklarımızı ve endişelerimizi yansıtır. Hepimiz az da olsa geleceğimiz hakkında neler olacağını merak etmişizdir. El falı, geleceğimizi ve karakterimizi anlatır.

El falının ilk olarak Hindistan’da ortaya çıktığı söyleniyor. Daha sonra gelişerek Çin ve Yunanistan’a, hatta Antik Mısır’da uygulandığı biliniyor.

Sol elimizde geçmiş ile ilgili sağ elimizde ise gelecek ile ilgili mesajlar olduğu söyleniyor. Ama işin doğrusu hangi elinizi daha sık kullanıyorsanız o elinize bakmanızdır.

Ellerinizin büyüklüğü ve avuç içlerinde yer alan çizgiler karakterinize, iş ve aşk hayatınıza dair birçok ipucu verebiliyor.

Hangi elinizi daha sık kullanıyorsanız avucunuzu açın ve içeriğin devamını okuyun. Birlikte karakterinizi ve geleceğinizi inceleyelim…

1- Çok dikkatli ve detaycısınız

Eğer elinizdeki en uzun parmak, avuç içinizle eşit ya da daha uzunsa bu sizin detaycı bir kişiliğe sahip olduğunuzu gösterir. Bu özelliğiniz detaylarda boğulmanıza sebep olur. Dünya da bu el özelliği daha çok kadınlarda bulunur.

2- Zayıf bir bünyeniz var

Sağlığınız hakkında hem hayat çizginize hem de sağlık çizginize bakarak fikir sahibi olabilirsiniz.

Sağlık çizgisi serçe parmağın altından başlayıp avuç içinden aşağı doğru iner. Eğer böyle bir çizgiye sahip değilseniz endişelenmeyin. Bu sağlıklı bir hayat süreceğiniz anlamına gelir. Aynı şekilde net bir hayat çizgisi de sağlıklı olacağınızı gösterir.

Ancak düz yerine zincirli bir hayat çizginiz varsa bu birçok sağlık sorunları yaşama ihtimaliniz olduğunu belirtir.

3- Ailenize çok değer veriyorsunuz

Başparmağınızın dibindeki çizgi ailenize bağlılığınızı simgeler. Çizgi ne kadar derin ve ne kadar kalınsa, bu bağınızın o kadar kuvvetli olduğunu gösterir.

Eğer iki çizgi varsa, bu iki farklı aileniz olduğunu gösterir. Evli olabilir ya da üvey anne/baba ve kardeşe sahip olabilirsiniz.

4- Mükemmel bir iş kariyeriniz olacak

Kader çizgisi orta parmağın dibinden başlar ve avucunuzun ortasına doğru iner. Eğer bu çizgi sizde yoksa zorlu bir iş hayatınız olacak demektir. Eğer kırılma olmayan derin ve düz bir kader çizginiz varsa bu zengin olma ihtimalinizin yüksek olduğunu gösterir.

5- Çok şanslısınız

Eğer akıl çizginiz zincirli bir görünüme sahipse bu şanstan yana yüzünüzün gülmediğini gösterir. Eğer hafif tırtıklı bir görünümü varsa hayatınızda zorluklar olacağını ancak güç de olsa üstesinden geleceğinizi gösterir. Bu çizgi ne kadar düz ve derinse hayatınız o kadar güzel ve rahat demektir.