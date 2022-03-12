Sağlık Bakanlığı 20 bin personel-işçi alımı başvuruları ne zaman? İşte branş dağılımı ve kontenjanları 2022

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel-işçi alımı başvuruları ne zaman? İşte branş dağılımı ve kontenjanları 2022

Bakan Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Peki 2022 Sağlık Bakanlığı 20 bin personel/işçi alımı başvuruları ne zaman? İşte branş dağılımı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar, başvuruda bulunmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı'na toplamda 40 bin kadro ihdası yapıldığı açıklanmıştı.

20 bin personel alımı yapılmasının ardından 10 bin sürekli işçi ve 10 bin sözleşmeli sağlık personel alımı için geri sayım başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir beklenen personel alımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada toplamda 20 bin personel için atama izninin çıktığını belirtti.

Akabinde başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 20 bin personel alımı için başvuru tarihleri, şartları ve ilan detayları araştırmaya başladı.

Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin personel - işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ile 10 bin sürekli işçi alımı hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 0.000 sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor.

Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildi. Alım şu unvanlarda yapılacak:

BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi.

AYRICA temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.

40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) https://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun.''

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak. Kılavuzun ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.





