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    Sağlık Bakanlığı ilk etapta 42 bin 500 personel alımı yapacak! Bakan detayları açıkladı..

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanı alımıyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte ilk etapta alınacal personel sayısı..
    • 18.11.2022 - 11:47
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    Sağlık Bakanlığı ilk etapta 42 bin 500 personel alımı yapacak! Bakan detayları açıkladı..

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından personel alımıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan 85 bin personel alımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce sağlık bakanlığı bünyesine  alınacağı açıklanan 85 bin personelden ilk etapta 42 bin 500'ünün işe alınacağını duyurdu.

    Twitter hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başvuru kılavuzunun İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlanması için listelerin ise ÖSYM'ye gönderildiğini açıkladı.

    Sağlık Bakanlığı ilk etapta 42 bin 500 personel alımı yapacak! Bakan detayları açıkladı.. #1

    Bakan detayları açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    "31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE gönderildi. Hepimize hayırlı olsun." dedi..


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