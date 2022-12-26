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- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR kura çekimi hangi tarihte?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR kura çekimi hangi tarihte?
Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak 11 bin 317 personel alımı için kuraların ne zaman çekileceği merak edilmeye başladı. İşte merak edilen o tarih..
- 26.12.2022 - 10:09
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 bin 137 işçi alınacağı daha önce açıklanmış ve başvurular alınmıştı.
Başvuru yapan adaylar son günlerde sıklıkla "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı için yapılacak olan kura çekimine sayılı günler kaldı. Binlerce aday kura sonuçlarını yakından takip ediyor.
Kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları 28 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Yapılacak kura sonuçlarının Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.