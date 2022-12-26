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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR kura çekimi hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR kura çekimi hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak 11 bin 317 personel alımı için kuraların ne zaman çekileceği merak edilmeye başladı. İşte merak edilen o tarih..