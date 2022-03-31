Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 İŞKUR ile 10 bin işçi alımı kura çekimi tarihi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları, 21 Mart itibarıyla tamamlandı. İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları, 21 Mart 2022 Pazartesi itibarıyla tamamlandı.

İŞKUR aracılığıyla başvurularını tamamlayan binlerce kişi, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayıma geçti.

Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2022 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi hakkında bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi Ankara'da 6-7 Nisan 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar yayınlanacak.

İşe alınacak sürekli işçiler, Sağlık Bakanlığı tarafından noter kurası ile belirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞLARI

5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.

Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.