Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022/5 tercih sonuçları tarihi

Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün sona eriyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS 2022/5 tercih sonuçları tarihi.

Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları için son güne girildi.

Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımına ilişkin resmi açıklama, geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Bakan Koca tarafından yapılmıştı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararın ardından ÖSYM tercih kılavuzu ve başvuru şartları da belli olmuştu.

ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2022/5 tercih kılavuzuna göre, Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları, 22 Mart 2022 Salı yani bugün sona erecek.

Başvurularını tamamlayan sağlık mezunu adaylar, Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.

Peki 2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS-2022/5 tercih sonuçları hakkında bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

Ancak KPSS-2022/5 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Son atamalarda tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, sonuçlar ise 27 Aralık'ta açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı tercih başvurularının 22 Mart'ta sona ereceği bilgisi göz önünde bulundurulduğunda KPSS-2022/5 tercih sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasındanöğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.