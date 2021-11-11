Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 40 bin personel alımı başvuru şartları 2021

Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak atama takvimini duyurdu. Peki 2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi günü yapılan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Ulusa sesleniş konuşmasında birçok önemli kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 bin sağlıkçı atamasının en kısa sürede yapılacağını söylemiş ve atama bekleyenlerde büyük heyecan yaratmıştı.

Yüz binlerce kişinin beklediği Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin personel ataması takvimi belli oldu. Sağlık Bakanlığının "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 40 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu? İşte 2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

40 BİN SAĞLIKÇI ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre başvurular, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları, 12-16 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru sonuçları 24 Kasım 2021 tarihinde ilan edilecek. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

40 BİN SAĞLIKÇI ATAMASI BAŞVURU, SONUÇ VE KURA TARİHLERİ

Kuraların çekileceği tarih de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan kararda yer aldı.

16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.

KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 16 Kasım 2021 Salı günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)