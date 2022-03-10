Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihleri 2022

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihleri 2022

Sağlık Bakanlığı'na 10 bin işçi ve 10 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar, başvuruda bulunmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı'na toplamda 40 bin kadro ihdası yapıldığı açıklanmıştı.

20 bin personel alımı yapılmasının ardından 10 bin sürekli işçi ve 10 bin sözleşmeli sağlık personel alımı için geri sayım başladı.

Başvuruda bulunmak isteyenler, personel alımı ile ilgili detayları araştırırken beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı için Mart ayını işaret etti.

Mart ayının ilk haftasının geride kalması ile birlikte "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?" sorularının yanıtlaro merak konusu oldu. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.'' demişti.

40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacak.

Ancak Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Alımla ilgili kılavuz yayınlandığında Sağlık Bakanlığı'ndan konu ile ilgili bir açıklama yapılacaktır.

20 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığa 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapıldı.

20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi. 40 bin sözleşmeli personel alımında 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyei/sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri başvuruları aralık ayında tamamlandı.