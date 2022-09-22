Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı atama başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı atama başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı atama tarihleri merak uyandırdı.İşte merak edilen atama tarihleri..

Sağlık Bakanlığının “2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvurularının ne zaman başlayacağı belli oldu.

Atama kurası takvimi

İlanda yer alan “2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi”ne göre, PBS üzerinden başvurular 23 Eylül Cuma gününden 29 Eylül Perşembe saat 18.00’e kadar yapılacak.

Başvuru değerlendirme sonuçları 11 Ekim Salı günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 11 Ekim Salı gününden 12 Ekim Çarşamba saat 18.00’e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 17 Ekim Pazartesi PBS üzerinden açıklanacak.

Kura çekimi 18 Ekim Salı günü yapılacak, yeri ve saati “https://yhgm.saglik.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 2 Kasım Çarşamba saat 18.00’e kadar alınacak.

Başvrular nasıl yapılacak?

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde “https://yhgm.saglik.gov.tr” yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.