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    Sağlık Bakanlığı'na 1356 engelli sürekli işçi alımı için kura çekimi ne zaman yapılacak?

    Sağlık Bakanlığı'nın engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı için kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı merak uyandırdı..
    • 06.09.2022 - 09:59
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    Sağlık Bakanlığı'na 1356 engelli sürekli işçi alımı için kura çekimi ne zaman yapılacak?

    Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

    Sağlık Bakanlığı'nın bu işçi alımına başvuru yapan adaylar kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.Peki kura çekimi ne zaman yapılacak?

    Sağlık Bakanlığı na 1356 engelli sürekli işçi alımı için kura çekimi ne zaman yapılacak? #1

    Kura çekimi ne zaman yapılacak?

    Sağlık Bakanlığı'nın engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı için kuralar 6 Eylül (bugün) saat 10.00'da çekilecek.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından yaptığı açıklamada "Engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alımı için KURA ÇEKİMİ saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak. Çekilişi "https://youtube.com/user/SaglikBakanligi" kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. Bilindiği gibi, işe alım için herhangi bir mülakat yapılmıyor. Şansınız açık, sonuçlar hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi..


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