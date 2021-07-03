Sağlıklı bir hayat, temiz bir çevre için 100 Milyon Adım projesi

Sağlıklı bir hayat, temiz bir çevre için 100 Milyon Adım projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sağlık bir yaşam ve iklim değişikliği ile mücadelede farkındalık yaratmak için, katılımcılara 100 bisikletin hediye edileceği 100 Milyon Adım projesi başlattı.

Sanayileşmenin getirdiği çevre kirliliği iklim değişikliğini de tetikledi. Türkiye'de de iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları yaşanıyor.

Hem sağlıklı bir hayat, hem de daha temiz bir çevre için toplumu bilinçlendirme adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bir kampanya başlattı: 100 Milyon Adım

Bakanlığın başlattığı proje ile etkinliğe ait https://100milyonadim.com internet sitesinde katılımcılar attıkları 10 bin adımı ekran görüntüsü ile paylaşıyor.

İnternet sitesinde, proje ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:

PROJENİN AMACI

Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bireylerden oluşur. Covid-19 ile birlikte oluşan yeni normallerle daha az aktivite yapan, daha durağan yaşayan bireyler haline geldik. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Toplumca sağlığımıza dikkat etmek, motive olmak ve psikolojik olarak yenilenmek için herkesi 20 Temmuz 2021 tarihine kadar 10 bin adım atmaya davet ediyoruz.

Neden 10 bin adım?

• Yürüyüş en ucuz ve yapılabilir egzersizdir.

• Kalp ritmini düzenler, kalbi güçlendirir.

• Solunum kapasitesini artırır.

• Metabolizmayı hızlandırır.

• Fiziksel direnç oluşturur.

• Özgüveni artırır.

• Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini geliştirir.

PROJENİN SÜRESİ

20 Temmuz 2021 tarihine kadar, 10 bin adım atmanız ve bunu sağlık uygulamalarınızdan aldığınız ekran görüntüleriyle birlikte kanıtlamanız gerekmektedir.

PROJENİN KAPSAMI

7’den 77’ye, engel teşkil edecek sağlık sorunları olmayan herkes projemize katılabilir.